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Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı izlecek? İnternetten 2022 yılbaşı çekilişi canlı izle!

31.12.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşında çekilişi canlı izlenecek. 120 milyon TL büyük ikramiye çekilişi, Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni yıla girerken yapılacak çekilişlerin saatleri de farklı farklı olacak. Saat 17:00’de başlayacak çekilişler, Millî Piyango İdaresi’nin YouTube hesabından canlı olarak izlenecek.

Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı izlecek? İnternetten 2022 yılbaşı çekilişi canlı izle!

Millî Piyango TV’nin YouTube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak olan çekilişler, noter huzurunda yapılacak. 120 milyon TL çıkana kadar büyük ikramiye çekilişi devam edecek. Yılbaşı büyük ikramiye 120 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

31 Aralık Cuma günü yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri paylaşıldı. 120 milyon TL büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00’ten itibaren başlayacaktır.
17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edecek.

120 milyon TL çekilişi ise akşam saat 23:00’te Kanal D ekranlarında yapılacak.

Çekiliş programı
YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ
17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ
23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

Frekans bilgileri:
TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz
DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.
FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s
HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)
Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)
Encryption Key : Clear
AUDIO 1: International sound left
AUDIO 2: International sound right
AUDIO 3: N/A
AUDIO 4: N/A

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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