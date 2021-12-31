Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı izlecek? İnternetten 2022 yılbaşı çekilişi canlı izle!

Millî Piyango TV’nin YouTube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak olan çekilişler, noter huzurunda yapılacak. 120 milyon TL çıkana kadar büyük ikramiye çekilişi devam edecek. Yılbaşı büyük ikramiye 120 milyon TL çekilişi ise Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

31 Aralık Cuma günü yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine ait uydu frekans bilgileri paylaşıldı. 120 milyon TL büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00’ten itibaren başlayacaktır.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edecek.

120 milyon TL çekilişi ise akşam saat 23:00’te Kanal D ekranlarında yapılacak.

Çekiliş programı

YAYIN-1: 16:55- 22:30 TSİ

17:00 1. Bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. Bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. Bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

YAYIN-2: 22:55- 00:30 TSİ

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

Frekans bilgileri:

TURKSAT3A@ 42DEG TXP06 @6 MHz

DOWNLINK FR.: 11584 MHZ Ver.

FEC: 3/4 Symbol Rate: 5.0 Ms/s

HD 1080i/50 DVBS2-8PSK (20%)

Pilot: On (MPEG 4 4:2:0)

Encryption Key : Clear

AUDIO 1: International sound left

AUDIO 2: International sound right

AUDIO 3: N/A

AUDIO 4: N/A



