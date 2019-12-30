Yılbaşı estetik trendleri ile yeni yıla hazırlanın!

Botoks, PRP ve dolgu uygulamaları ile yeni yıla yepyeni bir insan olarak girmek ve aynaya her baktığınızda gördüklerinizden memnun kalmak tüm yıl için size harika bir motivasyon sağlayacak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, yeni yılın estetik trendlerini bizler için madde madde anlattı.

BOTOKS

Çok uzun yıllardır en popüler estetik uygulamalar arasında yer alan ancak bu popülerliği ile birlikte ön yargıların ve şehir efsanelerinin hedefi olan botoks artık güncellenen teknikler sayesinde kırışıklıkların azaltılmasında etkili oluyor.

Baby botoks adı verilen ve mimiklerin etkin bir şekilde korunduğu botoks uygulaması oldukça kısa sürede uygulanması ile de dikkat çekiyor.

Öğle yemeği arasında bile uygulanabilecek işlem sayesinde üst yüz bölgesindeki kırışıklıklara başarılı bir şekilde müdahale edilebiliyor. Botoks uygulaması geçici olsa da tekrar eden uygulamalar ile birlikte etki süresinin uzanıldığı biliniyor.

HAYALET DOLGU

Aynaya ve objektiflere ışıltınızı yansıtacak etkisi ile dikkat çeken ve kesinlikle dışarıdan fark edilmeyen hayalet dolgu uygulaması ile cildi yenilemek mümkün. Dolgu uygulamaları baby botoks ile birlikte yapıldığı zaman çok daha etkili sonuçlar verir.