Yılbaşı estetik trendleri ile yeni yıla hazırlanın!

Botoks, PRP ve dolgu uygulamaları ile yeni yıla yepyeni bir insan olarak girmek ve aynaya her baktığınızda gördüklerinizden memnun kalmak tüm yıl için size harika bir motivasyon sağlayacak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, yeni yılın estetik trendlerini bizler için madde madde anlattı.
BOTOKS
Çok uzun yıllardır en popüler estetik uygulamalar arasında yer alan ancak bu popülerliği ile birlikte ön yargıların ve şehir efsanelerinin hedefi olan botoks artık güncellenen teknikler sayesinde kırışıklıkların azaltılmasında etkili oluyor.
Baby botoks adı verilen ve mimiklerin etkin bir şekilde korunduğu botoks uygulaması oldukça kısa sürede uygulanması ile de dikkat çekiyor.
Öğle yemeği arasında bile uygulanabilecek işlem sayesinde üst yüz bölgesindeki kırışıklıklara başarılı bir şekilde müdahale edilebiliyor. Botoks uygulaması geçici olsa da tekrar eden uygulamalar ile birlikte etki süresinin uzanıldığı biliniyor.
HAYALET DOLGU
Aynaya ve objektiflere ışıltınızı yansıtacak etkisi ile dikkat çeken ve kesinlikle dışarıdan fark edilmeyen hayalet dolgu uygulaması ile cildi yenilemek mümkün. Dolgu uygulamaları baby botoks ile birlikte yapıldığı zaman çok daha etkili sonuçlar verir.
Botoks bir dolgu etkisi yaratmadığı için hayalet dolgu ile desteklenerek zamana bağlı meydana gelen sarkmaların önüne geçer ve çok daha genç bir görünüme sahip olmanızda yardımcı olur.
MAGELLAN UYGULAMASI
PRP yani kök hücre tedavisinin çok daha güçlü olan bu uygulama sayesinde kısa sürede etki almak mümkün. PRP’nin seans uygulamasının aksine tek seferde büyük etki sağlayan vampir facelift (Magellan uygulaması), Kim Kardashian sayesinde adını duyurdu. Kendisinin güzellik sırrı olan söz konusu işlem, 6 ayda 1 uygulanıyor. Yeni yıla girerken mutlaka tercih etmeniz gereken uygulamalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
MEZOBOTOKS
Kan değerleri düşük olan ya da vampir facelift için kan vermek istemeyen kişilerin tercih edebileceği uygulamalardan birisi mezobotoks. Cildi yenileyecek özel bir kokteyl ile birlikte oldukça düşük miktarda botoks eklemesi ile hem ışıltı kazandıran hem de küçük kırışıklıkları yok eden mezobotoks kısa sürede gösterdiği büyük etki ile sizi yeni yıla hazırlayacak estetik trendleri arasında yer alıyor.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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