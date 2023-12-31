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  4. Yılbaşı gecesi AK Parti'yi kahreden haber! Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi AK Parti'yi kahreden haber! Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti

31.12.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı sonrası peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı.

Yılbaşı gecesi AK Parti'yi kahreden haber! Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal hayatını kaybetti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu. Uysal için peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizi geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde kaybettiğimiz haberini üzüntüyle öğrendim. Başkanımızın ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza Allah'tan sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Başımız sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, genç kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.


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Balıkesir ak parti
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