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Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor.

Yılbaşı gecesini kana bulamıştı! Reina davasında karar bugün belli olacak

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada öncesi jandarma ekipleri bina önünde güvenlik önlemleri aldı.

MÜTALAADAN

Önceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kaleşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Sanık İlyas Mamaşaripov'un da sanık Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması istenmişti.

Kaynak: DHA


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