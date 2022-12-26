Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı!

Yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ile 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı...

YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.





