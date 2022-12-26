HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı!

Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı!

26.12.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı ikramiyesi, tutarı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çekiliş, 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL? İşte 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı...

Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango bilet fiyatları kaç TL? 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı!

Yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar ile 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye tutarı...

milli-piyango-sonuclari

YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Harekat bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Mehmetçik'ten teröre bir darbe dahaSon dakika: Harekat bölgesine saldırı hazırlığındalardı! Mehmetçik'ten teröre bir darbe daha
Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...
Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...Koronavirüste korkutan tablo! Fark giderek artıyor...
Anahtar Kelimeler:
bilet sorgulama milli piyango sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.