Yılbaşı öncesi alışveriş ürünleri bir bir denetlenecek! Yeni uygulama bugün başlıyor

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda gıda denetimlerine ilişkin basın açıklaması düzenleyen Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

Gıda denetimleri konusunda tutumumuz net. Halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayız. Bu yıl, gıda üretim ve satış yerlerine, yıl boyu süren program kapsamında yaptığımız denetimlerin yanında, sektörel bazda eş zamanlı denetimler de gerçekleştirdik. Bu denetimlerde; toplam yaklaşık 1 milyon 300 bin kontrol yaptık. 17 bin 652 adet uygunsuz işlem tespit ettik. 535 milyon lira idari para cezası kesildi. 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

YILBAŞI ÖNCESİ YENİ UYGULAMA! BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün de farklı bir Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz. Pazar günü yeni bir yıla gireceğiz. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen; kuruyemiş, unlu mamüller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Eş Zamanlı Denetim Programına başlıyoruz.





