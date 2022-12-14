Yılbaşı öncesi yine boş durmuyorlar! Çikolatanın tadı kaçtı

Birçoğumuzun 'hayır' diyemediği bir atıştırmalık çikolata... Tadına doyum olmuyor ama bazı sahtekarlar çikolatanın da tadını kaçırıyor. Yılbaşı yaklaştı, çikolataya rağbet arttı. En çok hediye edilen ürünlerin başında gelirken çikolata olurken bazı fırsatçılar durumu kendi lehine çevirmeye başladı.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

Çikolata içindeki en önemli madde kakao ve kakao yağı ama sahtekarlar çikolatanın içindeki kakao yağı oranını düşürmeye başladılar. Maliyeti düşürmek adına daha yağlı ürünler kullanan da var, içinde süt yerine peynir altı suyu bulunan kokolini çikolata diye satan da var.

Show Haber'in haberine göre uzman isimler, kakao oranın ne kadar artarsa şeker oranının o kadar düşeceğini söyledi.

