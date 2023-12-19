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Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı! 'Perşembe günü başlıyor'

19.12.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe gününü işaret ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte hava durumu ile ilgili tüm detaylar...

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı! 'Perşembe günü başlıyor'

Ülke genelinde etkili olan soğuk, yağışlı ve karlı hava koşulları özellikle doğu bölgelerde devam ediyor. İstanbul'da da yağışlar barajlara nefes aldırdı, su seviyeleri yükseldi. Yılbaşı yaklaşırken kar beklentileri de artış gösteriyor. Peki, İstanbul'da yılbaşında kar yağışı olacak mı? Hafta sonuna dikkat çeken uzmanlar, sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceği konusunda uyardı.

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'PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR'

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sunları şöyledi:

"Yılbaşında İstanbul, İzmir, Antalya’da kar yok ama iç Anadolu bölgesinde olabilir. Gelecek olan yağış perşembe günü başlıyor. Perşembe gününe kadar yağış yok. Perşembe günü gelecek yağışlar Antalya civarlarında biraz şiddetli kuvvetli olabilir.

İstanbul'da yağmur tekrar başlayacak. İstanbul'da perşembe günü girecek olan sistem Anadolu'yu da kapsayacak. Anadolu'da kar yağışları perşembe-cuma günü kar yağışları olacak. Batıda kar yağışı yok. İstanbul’da kar yağışı için yılbaşından sonrasını yani ocak ayını bekleyeceğiz gibi görünüyor."

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'SICAKLIKLAR 8-9 DERECE DÜŞECEK'

Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Şen, "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul yılbaşı gecesi
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