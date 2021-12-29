Yılbaşında kargolar açık mı? 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu?

Yeni yıl heyecanı, şimdiden tüm dünyayı sardı. Bu yıl 1 Ocak, Cumartesi gününe denk geliyor. Özellikle pandemi döneminde, online alışverişe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle, vatandaşlar, yılbaşında kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki yılbaşında kargolar açık mı? İşte detaylar...

YILBAŞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

31 Aralık'ın, resmi tatil olmaması nedeniyle, kargo firmalarının çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 31 Aralık günü resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık gününde, kurumların resmi tatil veya yarım gün çalışma olasılığı gündemde yer almıyor.

PTT Kargo, 31 Aralık günü resmi tatil olmadığı için 8:30 ve 17:30 arası çalışmaya devam edecek. Diğer özel kargo şirketleri ise 09:00 ve 18:00 arası çalışma saatlerinde hizmet verecek. Ancak kimi kargo şirketleri, kendi kararları doğrultusunda çalışma saatlerinde değişikliğe gidebiliyor.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili, 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık ise resmi tatil olarak kabul edilmiyor.



