Yılbaşını kana bulayacaktı! Yakalandı, hedefinde orası vardı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı. Aralık ayı ile birlikte başlayan yeni yıl kutlamaları, dini ayinler Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonlarının, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin, eğlence merkezlerin yönelik olarak DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem arayışı içerisinde oldukları bilgisini alan ekipler harekete geçti.

SABAHA KARŞI OPERASYON

Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün DAŞİŞA listesinde adı geçen ve istişhad (canlı bomba) eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Shuayb Layth Raad Zaıd’in Afyonkarahisar’da olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

