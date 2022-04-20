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Yılda 4 maaş ek ödeme, yüzde 60 zam talebi! Temmuz ayı en düşük SSK – Bağ Kur – Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak?

20.04.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme gereği milyonlarca emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Yükselen enflasyon verileri nedeniyle emeklilerin maaş ve yan hak talepleri de yükselmiş durumda. Talepler hayata geçerse, emekliler yılda 4 maaş ek ödeme alacak ve maaşlara yüzde 60 zam yapılacak. Peki; Temmuz ayı SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı en düşük maaş ne kadar olacak? İşte, milyonlarca memurun merak ettiği konuya ilişkin son bilgiler…

Yılda 4 maaş ek ödeme, yüzde 60 zam talebi! Temmuz ayı en düşük SSK – Bağ Kur – Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye yılda 4 maaş ek ödeme, yüzde 60 zam ihtimali konuşulmaya başlandı. Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin zammı belli olacak. Enflasyon verilerine göre hesaplanacak zam oranlarının haricinde yeni bir zam talebi de ortaya çıktı. Emeklilerin beklentisi yılda 4 maaş ek ödeme ve yüzde 60 zam talebi oldu. Peki; Temmuz ayı en düşük SSK – Bağ Kur – Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar!

EMEKLİLERDE EK ÖDEME TALEBİ

Türkiye'nin çeşitli illerinden başkente gelen emekliler, düzenlenen mitingde hükümetten taleplerini ifade etti.

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, emeklilerin ve yaşlıların toplumun vicdanı olduğunu belirterek, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve hukuk devletinden yana olduklarını söyledi.

Şahbaz, siyasilerin problemleri çözmediğini ve ertelediğini savunarak, "Siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını hatırlatmak ve taleplerimizi iletmek için Ankara'dayız." dedi.

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Aynı prim gün sayısına sahip işçiler arasında emekli aylık ve ikramiye hesabı değiştirilerek ayrım yapıldığını iddia eden Şahbaz, intibak yasasının hala çıkarılmamış olmasını eleştirdi. Şahbaz, "Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de emekli maaşlarıyla geçinmenin bu dönemde çok zor olduğunu belirterek, "Bayram harçlığı değil, yılda 4 maaş tutarında ek ödeme istiyoruz." diye konuştu.

Emekli maaşlarındaki artışın en az yüzde 60 olması gerektiğini dile getiren Ergen, erişilebilir, ücretsiz katkı payı alınmadan sağlık hizmetlerine ulaşmak istediklerini kaydetti.

YÜZDE 22.81 ZAM KESİNLEŞTİ

Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Önümüzdeki 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak

Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti.

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Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

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Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor.

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Ocak-haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor. Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayında zamlı aylıkla beraber bayram ikramiyesi alacak.

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EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Enflasyon tahminine göre, ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4-8 Temmuz'da bekleniyor.


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emekli maaşı
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