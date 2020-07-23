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'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda terör örgütünün finans kaynağına darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen sığınakta, 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda terör örgütünün finans kaynağına darbe

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kullanılan sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 9 gazlı ocak, 4 plastik leğen, 3 tüp hortumu ve kazan ele geçirildi.

(AA)

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