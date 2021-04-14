Yıldırım Akbulut kimdir, neden öldü? Eski başbakan hayatını kaybetti

ANAP’ta milletvekili olarak Meclis’e giren Yıldırım Akbulut, Turgut Özal hükûmeti döneminde bakanlık yaptı. Sonra da iki kez Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hem başbakanlık hem de ANAP Genel başkanlığını üstlendi. Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 2021’de hayatını kaybetti.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?



15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğan Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Yıldırım Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yıllarında sürdürdü. 1987–1989 ve 1999–2000 yıllarında Merkez Başkanlığı da yapan Yıldırım Akbulut, ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlendi.

1983’teki seçimlerde ANAP Erzincan Milletvekili olarak Meclis’e giren Yıldırım Akbulut, Turgut Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yaptı. İki defa da Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanıyken Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlığı üstlendi.

Sonra da ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Yıldırım Akbulut, 1,5 yılı aşkın süre Başbakanlık'ta görev yapmasının ardından kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek, genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.