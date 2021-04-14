HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yıldırım Akbulut kimdir, neden öldü? Eski başbakan hayatını kaybetti

Yıldırım Akbulut kimdir, neden öldü? Eski başbakan hayatını kaybetti

14.04.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasete Anavatan Partisi ile başlayan Yıldırım Akbulut’un hayatını kaybettiği açıklandı. ANAP’ta genel başkanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği yapıyordu.

Yıldırım Akbulut kimdir, neden öldü? Eski başbakan hayatını kaybetti

ANAP’ta milletvekili olarak Meclis’e giren Yıldırım Akbulut, Turgut Özal hükûmeti döneminde bakanlık yaptı. Sonra da iki kez Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından hem başbakanlık hem de ANAP Genel başkanlığını üstlendi. Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 2021’de hayatını kaybetti.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan'da doğan Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Yıldırım Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yıllarında sürdürdü. 1987–1989 ve 1999–2000 yıllarında Merkez Başkanlığı da yapan Yıldırım Akbulut, ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlendi.

1983’teki seçimlerde ANAP Erzincan Milletvekili olarak Meclis’e giren Yıldırım Akbulut, Turgut Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yaptı. İki defa da Meclis Başkanlığı yapan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanıyken Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlığı üstlendi.

Sonra da ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Yıldırım Akbulut, 1,5 yılı aşkın süre Başbakanlık'ta görev yapmasının ardından kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek, genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Yıldırım Akbulut kimdir, neden öldü? Eski başbakan hayatını kaybettii

  1. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçileyeyen, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento’ya giren Yıldırım Akbulut, Meclis Başkanlığı yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Yıldırım Akbulut, 1992’de de dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla beraber ANAP'tan istifa etmiş, fakat bir süre sonra partiye dönmüştü.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evlenen Yıldırım Akbulut’un 3 kız çocuğu vardır. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği yaptı.

Yıldırım Akbulut, 14 Nisan 2021’de hayatını kaybetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak?Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Akbulut

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı yorumu!

Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı yorumu!

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Kızının bikinili pozları kriz çıkarmıştı!

Kızının bikinili pozları kriz çıkarmıştı!

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.