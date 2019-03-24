YILDIRIM CUMHUR İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİNDE KONUŞTU

-Binali Yıldırım,

"İstanbul'u sükunetle ortak akılla, ehliyetle, gönül birliğiyle, tabi ki icraatla hem de yıldırım hızıyla herkesin mutlu olacağı İstanbul'u ve İstanbullunun hakkını alacağı bir yönetimi inşallah ortaya koyacağız."

"Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek hava yolunu halkın yolu yaptıysak muhteşem eserleri Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı treni, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a nasıl kazandırdıysak, 3'üncü Köprüyü nasıl kazandırdıysak gelecek 5 yılda da sizin desteğinizle aziz İstanbul'a aynı heyecanla aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı'da sizlerin huzurunda söz veriyorum"

"Sandıktan tecrübe çıkacak. Sandıktan büyüyen Türkiye çıkacak."

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi Yenikapı Miting alanında gerçekleştiriliyor. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katılıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, mitinge katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Yıldırım, "1994'ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak İstanbul'a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum. İnşallah şehremini olur isem bu hizmetlerin daha fazlasını yapmak için sizlerle beraber olacağım. Siz isterseniz olur mu? Siz isterseniz bu iş tamam mı? Sevgili İstanbullular 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle liderliğiyle hainlere o gece hak ettiği cevabı verdiğinde cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz ittifakı, Cumhur ittifakı esasında o gece kuruldu. Şimdi de beka için 'Milli karar Cumhur İstikrar' diyen MHP Devlet Bahçeli ve Cumhurun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, bu ittifakı Cumhurun geleceği için İstanbul'un geleceği için devam ettiklerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.