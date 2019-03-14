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Yıldırım "Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi"ni imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TEMA Vakfı'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesine imza attı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnamesini imzaladı.

TEMA Vakfı iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atmasını önerdikleri adımları kamuoyuna açıkladı.

Vakfın "Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini" imzalayan Yıldırım, İstanbullulara taahhüt ettiği projeler doğrultusunda, birtakım hedefleri yukarı yönlü revize ederek imzaladığı taahhütnameyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yıldırım'ın vakfın ihtiyacının yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten belediye maddesindeki oranı yüzde 60'a yükseltti.

TEMA'nın taahhütnamesinde Yıldırım'ın kendi projelerine bağlı büyüttüğü hedefler ise şöyle sıralandı:

"Enerji verimliliği önlemleri alarak yüzde 24 enerji verimliliği gerçekleştiren (TEMA'nın oranı yüzde 20), ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kentinde üreten (TEMA'nın oranı yüzde 25), kentlerde su dağıtımında kayıp ve kaçakları yüzde 16 seviyesine indiren ve sonrasında gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeyi hedefleyen (TEMA'nın oranı yüzde 25), kentlerde entegre atık yönetimine başlayan, atığının yüzde 35'ini geri dönüştüren (TEMA'nın oranı yüzde 25)."

Binali Yıldırım'ın seçim için hazırladığı projelerin dokuz başlığından ikisinin "Daha Yeşil ve Daha Çevreci" adını taşıdığı belirtilen açıklamada, Yıldırım'ın bugüne kadar yeşil ağ ve çöpleri ayrıştırarak "İstanbulkart'ta indirim" gibi İstanbul'u daha doğa dostu bir şehir yapmak üzere pek çok projesini kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı.

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