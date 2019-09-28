HABER

Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

KONYA'nın Altınekin ilçesinde top oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çuhadar (18) tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesiyle yaralan genç, hayata tutunamadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Altınekin ilçesinde top oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çuhadar (18) tedavi gördüğü hastanede, 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 14 Eylül'de Altınekin ilçesinde meydana geldi. Bir akrabalarının düğünü için ilçe merkezine gelen Mehmet Çuhadar, düğün salonu yakınlarında bulunan bir halı sahada top oynamaya başladı. Bu sırada üzerine yıldırım düşen Çuhadar ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çuhadar yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Mehmet Çuhadar tüm müdahalelere rağmen 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çuhadar’ın cenazesi, bu sabah ilçeye bağlı Soyhan Mahallesi’nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Güvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladıGüvenli Bölge'de 7’nci hava devriyesi başladı
Avcılar E-5’te trafiği kilitleyen kazaAvcılar E-5’te trafiği kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.