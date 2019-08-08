HABER

Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti.

İzmir'den eşi Semiha Yıldırım ile karayoluyla İstanbul'a gelen Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün sürücü koltuğuna geçen Yıldırım, bayramda yolculuğa çıkacak vatandaşların araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur." diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (3)Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (3)
Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı - YenidenDenizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.