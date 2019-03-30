Yıldırım, İstanbul’u iki kez baştan başa yürüdü

İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, seçim kampanyası boyunca yaklaşık 370 bin adım attığı bildirildi.

Binali Yıldırım'ın seçim ofisi, kampanya sürecine ilişkin rakamları paylaştı. Yıldırım'ın seçim kampanyası boyunca yaklaşık 370 bin adım attığı bildirildi. İstanbul’un bir uçtan bir uca uzunluğunun 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım'ın şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe kat etmiş olduğu vurgulandı. İstanbul’un bütün ilçelerini en az bir kere ziyaret eden Yıldırım, bu ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binali Yıldırım'ın, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştı, selfie’ler ve hatıra fotoğrafları da dahil edildiğinde ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdiği belirtildi.



