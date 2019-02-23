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Yıldırım, kafede gençlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

Kafede gecenin ilerleyen saatlerinde gençlerle buluşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bir kere spor konusunda kim ne istiyorsa bana direkt gelebilir biz de onun yanındayız” dedi.Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gençlerle kafede buluştu.

Kafede gecenin ilerleyen saatlerinde gençlerle buluşan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bir kere spor konusunda kim ne istiyorsa bana direkt gelebilir biz de onun yanındayız” dedi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gençlerle kafede buluştu. Gençlerin sorunlarını dinleyen ve sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Belki bir başkan yardımcısını size bağlarız. Onunla birlikte bilgimiz dahilinde hareket edersiniz” açıklamasında bulundu.
Gençlere verdiği önemden bahseden Yıldırım, “Mahallelerdeki sorunlarımız belli. Ya okul sorunumuz var, ya yeşil alan sorunumuz var, ya park sorunumuz var veya parklanma sorunumuz var veya kültür merkezi ihtiyacı var veya da gençlerimizin sportif ihtiyaçları var. Bir kere spor konusunda kim ne istiyorsa bana direkt gelebilir biz de onun yanındayız. Her mahallede yani futbolsa futbol, voleybolsa voleybol, yüzme havuzuysa yüzme havuzu. Bunlara ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.
Mahallelerdeki okul eksikliklerini de gidereceklerini kaydeden Yıldırım, “Okul konusunda Ümraniyemizin hemen hemen her mahallesinde okullar tamamlanmış ama 20 civarında okul ihtiyacı var. Bazı mahallelerde lise, bazılarında ortaokul ve ilkokul ihtiyacı var. Onların da yerleri tespit edilmiş. Bir kısmının sorunsuz arsaları var. Onları Vali beyle görüştük. Ümraniye’nin 10 tane okul ihtiyacını oradan aldık. Neticede bu 5 yıl içerisinde 30 kadar okul yaparsak okullarımızın sayısı da, dersliklerimizin de 30 kişiden çok olmamak kaydıyla, sınırlamasını yapar iyi bir eğitime katkıda bulunuruz” diye konuştu.

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