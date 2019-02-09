Yıldırım, minibüs durağını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kadıköy-Taksim minibüs durağını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra minibüsün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.

Ardından Kadıköy çarşısında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

