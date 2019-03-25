Yıldırım, Sancaktepe'de tekstil firmasını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyümesinden, kalkınmasından ve bölgede sesinin gür çıkmasından rahatsızlık duyanların olduğunu belirterek, "Siz çok ileri gittiniz' diyorlar. Onları biraz daha rahatsız edelim mi? Bu seçimde muhalefete iş görmez raporu verelim mi?" dedi.

Seçim çalışmalarını Sancaktepe ilçesinde yürüten Yıldırım, burada bir tekstil firmasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

İşçilerin alınlarının teriyle, çabalarıyla helal kazanç elde ederek hem ailelerine hem de ülkelerine katkı sunduklarını dile getiren Yıldırım, "Türkiye, ancak ve ancak üreterek büyüyecek. İhraç ederek büyüyecek. İhracat denilince de İstanbul'a akıllara geliyor. İstanbul, Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'ini tek başına sağlıyor. Yani, 78 milyar dolar ihracat yapıyor." diye konuştu.

Fabrikalarda üretim yapan binlerce elin Türkiye'nin kalkınması için çaba gösterdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizlerle İstanbul'umuzda çok daha güzel işler yapacağız. Daha fazla üretim ve daha fazla hizmet edeceğiz. Çocuklarımız için daha fazla uğraşacağız. Çalışan kadınlarımız için kreşler yapacağız. 961 mahallenin 300 tanesinde hiç kreş yok. Diğerlerinde var onlar da yetersiz. Çalışan annelerin, gözü arkada kalmadan çocuklarını bırakacakları yer lazım değil mi? İlk yapacağımız işlerden biri de en az her mahallede bir kreş olacak. Böylece hanımlarımız, evlerinden çıkıp gittiklerinde gözleri arkada olmayacak."