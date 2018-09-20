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"Yıldız fotoğrafçılığı" için Şebinkarahisar'ı tercih ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, doğal ve tarihi alanlarının yanı sıra geceleri yıldızları görüntülemek isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların tercihleri arasında yer alıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin doğal ve tarihi alanları, geceleri yıldızları ve gökyüzünü fotoğraflamak isteyen amatör ile profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Çağlayan köyünde 50 metre yükseklikten akan şelale ve çevresi, gece geç saatlerde yıldız fotoğrafı çekimi yapan fotoğrafçıları ağırlıyor.

Şelalenin yanı sıra Kılıçkaya Barajı da fotoğrafçıların yıldız çekimi için tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çağlayan Şelalesi'nin ilçedeki önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını 4 mevsim ilçelerine beklediklerini sözlerine ekledi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Engin Ayyıldız da kentin birçok bölgesinde yıldız atölyesi fotoğraf çalışması yaptıklarını ifade etti.

Çalışmalarını bu kez Şebinkarahisar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Ayyıldız, "Çağlayan Şelalesi'nin de şehir ışıklarından uzak olması kaliteli fotoğraf çıkmasını sağladığı için bizi cezbediyor." dedi.

Ayyıldız, Şebinkarahisar Kalesi, Meryemana Manastırı ve diğer kiliseler ile Kılıçkaya Barajı'nın da yıldız fotoğrafçılığı için çok iyi olduğunu kaydetti.

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