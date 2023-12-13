2023 yılının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için bir araya getirdik

2023 yılının en çok konuşulan ve satın alınan kişisel bakım ürünleriyle tanışmanızın şimdi tam zamanı! Kişisel bakım rutininize yenilik getirecek, bu yılın en sevilen ürünlerini sizin için seçtik. Cildinizin ışıltısını, saçlarınızın parlaklığını artıracak, kendinizi her zaman olduğunuzdan çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak birbirinden kaliteli ürünleri gelin keşfedelim.

1. Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici

Burun, kulak ve kaşlarınızı düzeltmek için bir ürün arıyorsanız Philips'in bu ürünü tam size göre! Burun, kaş ve kulaktaki kılları oldukça yumuşak şekilde kesen bu düzelticiyi temizlemek de çok kolay. Evinizde hala bir düzelticiniz yoksa Philips NT3650/16 Burun, Kulak ve Kaş Düzeltici'ye bir şans verebilirsiniz.

2. Braun Silk Expert Pro 5 PL5159 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL + FS1000 + Tasarım Çanta

12 haftalık bakımdan sonra tüylerde %74 azalma sağlayan Braun Silk Expert Pro 5, Skin pro 2.0 sensörü ile cilt renginize otomatik olarak uyum sağlayarak atış yapar.

Hassas bölgeler için ışık yoğunluğunu azaltan 2 hassas modu,

Hassas bölgeler için 1 adet küçük başlık ve 1 adet standart başlık,

Daha az alan kaçıran Braun’un en hızlı IPL’i,

10 yoğunluk düzeyi,

22 yıl tüm vücut bakımına eşdeğer 400.000 flaş atımı özelliklerine sahip.

3. Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Şarj edilebilir Oral-B Vitality D100 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası normal fırçalara göre çok daha fazla plak gideriyor. Günlük temizlik için ideal bu diş fırçası fırçaladığınız alanı değiştirmeniz için sizi uyarıyor. Dişlerinizi en güzel şekilde fırçalamak için bu ürünü hemen sepete atın.

4. Philips BHD510/00 Saç Kurutma Makinesi

Thermo kalkan teknolojisi,

6 Kademeli hız ve sıcaklık ayarı,

110 km hava akışı,

%20 daha hızlı kurutma,

4 kat daha fazla iyonik bakım özellikleriyle 2023 yılının en çok tercih edilen saç kurutma makinelerinden biri!

5. Arzum AR5028 Lısa Xl Sac Maşası

200 derece sıcaklığı olan Arzum AR5028 Lısa Xl Sac Maşası ile saçlarınızı istediğiniz şekle rahatça sokabileceksiniz. Dayanıklı bu ürünü kullanmak çok kolay. Dışarı çıkarken saçlarınızı hızlıca maşalı yapabileceğiniz bu ürün her eve lazım!

6. Braun Silk Expert Pro 3 PL3133 300.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil Ipl + Seyahat Çantası

Skin pro (SensoAdaptTM) sensörü, cilt renginizi saniyede 80 kere okuyarak, ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlar. Bu, cildiniz üzerinde hızlı sonuçlar elde etmenizi ve aynı zamanda cildinize nazik bir şekilde davranmanızı sağlar. Bu teknoloji ve dahili UV filtresi, evinizde neredeyse acısız bir IPL seansı gerçekleştirmenize olanak tanır.

Silk expert Pro 3, hassas ve kusursuz bir cilt deneyimi sunar. Bu cihaz, küçük ve zorlu bölgelerle başa çıkmanızı sağlayan hassas bir başlık ile gelir. Tek bir düğme dokunuşuyla, hassas cilt modunu aktive edebilir ve hassas ve nazik bölgelerde bile uzun süre kalıcı pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz. Bu özellik, özellikle ilk defa kullanıcılar için idealdir.

Cihaz, cilt renginize uygun ışık yoğunluğunu sağlayan 3 farklı yoğunluk düzeyine sahiptir. Silkexpert Pro 3, 16 yıl boyunca tüm vücut bakımınıza eşdeğer olan 300.000 flaş atımı kapasitesine sahiptir.

7. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada, Siyah

Mükemmel tıraş için Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti çok kullanışlı. 60 dakikaya kadar kablosuz kullanabileceğiniz bu bakım seti hem yüz hem saç için ideal. 7 farklı aparatı ile yüzünüzdeki tüyleri istediğiniz hale getirebileceğiniz bu bakım setinin parçaları suyun altında durulanabiliyor.

8. MUJGAN Yeşim Taşı Jade Roller

Yüzünüze masaj yaparak sizi rahatlatacak MUJGAN Yeşim Taşı Jade Roller son zamanların modası. Yeşim taşından yapılan bu ürün cildinizi gererek sıkılaştırıyor. Cildinizin pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlayacak bu jade rollerı kaçırmayın.

9. Philips Lumea Prestige BRI950/00 IPL Lazer Epilasyon Cihazı

Evde rahat kullanım için özel olarak tasarlanan Lumea, akıllı başlıklarıyla vücudun her kıvrımına mükemmel şekilde uyum sağlar.

12 uygulamadan sonra 6 ay boyunca pürüzsüz cilt.

SenseIQ teknolojisiyle 5 kolay seçilebilir ışık ayarı.

SmartSkin sensörü ile devamlı cilt tonu algılama ve ona göre atım ayarı.

Philips Lumea Prestige çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir.

Kablosuz kullanım imkanı.

250.000 atım sayısına sahip.

10. LAND OF MYTH - LOM1033 Saç Derisi Masaj Şampuan Fırçası

Saçlarınızı güçlendirerek koruyan bu şampuan fırçası ile saçlarınız daha parlak olacak! Islak saça eşit miktarda uygulayarak saçlarınızın temizlenmesini sağlayan bu fırçayı mutlaka almalısınız.

11. Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti 14'ü 1 Arada

Kasım indirimlerinin yıldız ürünlerinden biri olan, kullanıcılarından da tam puan almayı başarmış Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti, DualCut teknolojisiyle maksimum hassasiyeti sağlıyor. İki bıçaklı bir yapıya sahip olan bu düzeltici, ilk günkü keskinliğini koruyacak biçimde tasarlanmış.

Vücut ve sakal düzeltme işlemlerinizde, hassas çelik bıçakları sayesinde pürüzsüz ve düz çizgiler elde edebilirsiniz. En kalın tüyler bile bu düzeltici ile eşit bir şekilde düzeltmenizi sağlıyor. Aşındırmayan bıçakları paslanmaz ve kendi kendini bileme özelliği ile daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

12. Beurer 57035 MP 62 Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti

Manikür ve pedikürü evde yapmak için Beurer 57035 MP 62 Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti ideal. 10 başlığı bulunan bu set tırnaklarınızı kesiyor, törpülüyor, şekil veriyor ve parlatıyor. Nasırları da gideren bu setin özel çantası var. El ve ayak bakımına önem veriyorsanız bu seti hemen alın!

13. Philips 7000 Series Düzleştirici, BHS732/00 Saç Şekillendirici

ThermoShield teknolojisi ile saçlarınızı daha az ısı hasarıyla şekillendiren Philips 7000; elektriklenmeyen yumuşak, canlı ve parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Mineral iyonlarına gelecek olursak, UV ışınlarının olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı oluyor ve saç yüzeyinin gördüğü hasarı azaltıyor.

Argan yağı katkılı hareketli seramik plakalar,

120°C - 230°C arasında 12 ısı ayarı,

30 saniye hızlı ısınma,

30 dakika sonra otomatik kapanma gibi özellikleri bulunuyor.

14. Philips BHA530/00 Saç Şekillendirici

Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenin yolu bir saç şekillendiricisi almak. Soğuk hava ayarı olan bu şekillendiricinin argan yağı enjekte edilmiş fırçası var. 1000 W gücündeki Philips BHA530/00 Saç Şekillendirici 3 kademeli ısı ayarına sahip.

15. Powertec 8681612488046 TR 901 Profesyonel Fön Makinesi

Kuaförlerdeki gibi saçınıza fön çekmek istiyorsanız alacağınız makine, Powertec 8681612488046 TR 901 Profesyonel Fön Makinesi! Bu fön makinesi, saçlarınızı kurutuyor ve şekil veriyor. Bu ürün kalıcı şekil vererek saçlarınızı istediğiniz forma sokmaya ve öyle kalmasına yardımcı oluyor.

16. Philips HC5630/15 Yıkanabilir Saç Kesme Makinesi

Philips saç kesme makinesi ile artık berbere ihtiyaç duymayacaksınız. Evde saçınızı istediğiniz gibi yapabileceğiniz bu makine özel teknolojisiyle her saçı rahatlıkla kesebiliyor. Turbo modunu kullanarak kalın saçları etkili şekilde kesmek mümkün.

Kaynak: Onedio

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