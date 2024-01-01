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  4. Yılın ilk cezası kesildi! Alkollü sürücünün itirazı şaşırttı: ‘Cihaz arızalı, 4-5 bira filan aldık abi…’

Yılın ilk cezası kesildi! Alkollü sürücünün itirazı şaşırttı: ‘Cihaz arızalı, 4-5 bira filan aldık abi…’

01.01.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl kutlamalarının olduğu gece yine her sene olduğu gibi ilginç olaylar yaşanmaya devam etti. İzmir’de polis denetimlerine takılanlar verdikleri tepkiyle olay oldu. Alkollü olarak araç kullanırken yakalanan Ferhat Y. polise kendisinin savunurken alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia ederek “Valla abi çok bir şey almadık ya 4-5 bira filan aldık” dedi.

Yılın ilk cezası kesildi! Alkollü sürücünün itirazı şaşırttı: ‘Cihaz arızalı, 4-5 bira filan aldık abi…’

İzmir’de, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan denetimlerde otomobil sürücüsü Ferhat Y.'nin 1.29 promil alkollü belirlendi. 6 bin 735 TL ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Ferhat y., alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında denetlemelerde bulundu. Yapılan denetlemelerde yılın ilk cezası Alsancak Gar’da polis ekipleri tarafından durdurulan 45 AAZ 731 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Y.'ye uygulandı. Yapılan alkol kontrolünde, Ferhat Y. 1.29 promil alkollü çıktı. Yılmaz’a 6 bin 735 TL idari para cezası kesilirken, 6 ay ehliyetine el konuldu. Ayrıca otomobil geçici süre trafikten men edildi.

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'BENCE MAKİNA ARIZALI'

Alkollü olarak otomobil kullanan Ferhat Y., cihazın yanlış ölçüm yaptığını iddia etti. Alkollü olduğunu kabul eden Y., “Valla abi çok bir şey almadık ya 4-5 bira filan aldık. Bence arızalı abi” dedi.

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Otomobilde bulunan Ferhat Y.'nin arkadaşları ise, “Emniyetimizden Allah razı olsun yakalandık. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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