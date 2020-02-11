Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Er**ş**ov, dört fotoğrafıyla kazandı.

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."