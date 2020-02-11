HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

11.02.2020 05:51 | Son Güncelleme

Dünya çapından 840 kişinin katıldığı Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasında etkileyici kareler yer aldı. Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019'un kazananı Rus sanatçı Oleg Erşov oldu. Yarışmanın öne çıkan fotoğraflarını derledik.

Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Er**ş**ov, dört fotoğrafıyla kazandı.

Fleswick Körfezi, İngiltere

Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.

Blafellsa, İzlanda

Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.

Kerlingarfjoll, İzlanda

Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."

Haifoss, İzlanda

Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.

Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda

Bonaire, Hollanda Karayipleri

Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan

Şarkiya Çölü, Umman

Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya

Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD

SpaceX roketinin egzozundan çıkan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya

Lencois Maranhenses, Brezilya'da çekilen bu fotoğrafta renkli kumlar görülüyor

Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

Batı Moğolistan

Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

Orta Balkanlar Ulusal Parkı, Bulgaristan

Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:

North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Parkı, Utah, ABD

Sierras, California, ABD

Lincoln's Rock, Mavi Dağlar, Yeni Güney Galler, Avustralya

Cozia Ulusal Parkı, Romanya

Page, Arizona, ABD

Yosemite Ulusal Parkı Park, California, ABD

Torio, İtalya

Hırvatistan

Pembe Tuz Gölü, Kalbarri, Batı Avustralya

Vatnajokull Ulusal Parkı, İzlanda

Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları internet sitesinde inceleyebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
ABD'de salgın alarmı! Gemi geri döndürüldüABD'de salgın alarmı! Gemi geri döndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İşte KKTC'nin yerli otomobili

İşte KKTC'nin yerli otomobili

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Davutoğlu ve Babacan...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Davutoğlu ve Babacan...

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

Şaka gibi koronavirüs açıklaması: Havalar ısınınca geçer

ABD'de salgın alarmı! Limandan kalkan yolcu gemisi geri döndürüldü

ABD'de salgın alarmı! Gemi geri döndürüldü

ABD Ankara Büyükelçiliği: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Pentagon'un bütçe talebinde skandal YPG/PKK detayı

Pentagon'un bütçe talebinde skandal YPG/PKK detayı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son dakika: Şam'da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda yaralı var

Şam'da bomba yüklü araç patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.