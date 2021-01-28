‘Yılın sağlık görevlisi’ seçilen adam Covid-19 aşılarının çalınmasıyla ilişkili olarak tutuklandı

25 Ocak Pazartesi günü, 31 yaşındaki Joshua Colon sahtecilik, tıbbi kayıtlarda oynama, görevi suistimal etme ve sahte kişisel kimlik oluşturmak gibi 16 farklı suçlamayla tutuklanandı.

Colon, üç doz Moderna koronavirüs aşısının çalınmasını örtbas etmek için evrakta sahtecilik yaptığını itiraf etti.

Bölge şerifi Gray Judd ise düzenlenen basın açıklamasında Colon tarafından doldurulan üç farklı aşı formunda tutarsızlıklar bulunduğunu açıkladı.

Judd ayrıca Colon’un formlarda sahte isimler kullandığını itiraf ettiğini ve şu an soruşturmayı yürüten müfettişlerle işbirliği yaptığını açıkladı.

"BİR KAHRAMAN OLABİLİRDİ..."

Raporlara göre Colon, amiri Anthony Damiano’nun ısrarı üzerine söz konusu suçlara karıştı. Colon, Damiano’nun şakayla karışık annesi için aşı istediğini, daha sonra ise aşıyı vermesi için kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Colon, Damiano’nun üst kademelere kendisinin yasadışı aşı sattığını söylemekle tehdit ettiğini, bu tehditlerin sonucunda aşıların depolandığı dolaptan üç doz aşının yok olduğunu söyledi.