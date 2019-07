Yılkı atlarının su yolculuğu 

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'daki Karadağ'da yaşamlarını sürdüren yılkı atları, günün belirli saatlerinde tek sıra halinde vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerden su içiyor. Atlar daha sonra tekrar dağın tepesine çıkarak yaşamlarını sürdürüyor.

Karaman kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş bir volkanik dağ olan Karadağ, yılkı atları ve Anadolu yaban koyunlarına ev sahipliği yapıyor. 1930'lı yıllarda tarımın teknolojiyle tanışmasının ardından Karadağ eteklerinde yaşayan köylüler, atlarını artık işe yaramadığı gerekçesiyle dağa bıraktı. Sahipleri tarafından dağın eteklerine terk edildikleri arazide başıboş dolaştıkları için 'yılkı atı' olarak adlandırılan atların sayısı zamanla çoğaldı.

Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü de doğal hayatın simgesi haline gelen atların yaşamlarını sürdürebilmeleri için önlemler aldı. 2 adet su deposu yapılıp, su teknelerinde atların su içmesi sağlandı. Yaz aylarında su teknelerine tankerlerle su taşınırker, kış aylarında ise bölgenin farklı noktalarıyla balyalar halinde yemler atılıyor.

2005 yılında yaklaşık 150 olan yılkı atı sayısı 2018 yılına yaklaşıldığında 800 ila 1000 civarına ulaştı. Dağın eteklerindeki köylülerin ekili arazilerine zarar verilmesi üzerine, ihaleyle birkaç firmaya atların büyük bir bölümü toplatıldı. Ardından yurdun farklı notlarında sahiplenmek isteyenlere dağıtıldı. Şu an sayıları 200'ü bulan atlar, günün belirli saatlerinde tek sıra halinde vadiye inerek kendileri için oluşturulan bölümlerden su içiyor. Daha sonra tekrar dağın tepesine çıkarak yaşamlarını sürdürüyor.

KARADAĞ'DA ANADOLU YABAN KOYUNLARI DA YAŞAM SÜRÜYOR

Karadağ'da Anadolu yaban koyunları da bulunuyor. 2005 yılında Konya'da Bozdağ Yaban Hayvanı Geliştirme Sahası'nda koruma altında olan Anadolu yaban koyunlarından 61 adedi, Karadağ'a getirilip 7 hektarlık tel çevrili alana bırakıldı. Şimdilerde sayıları 90'a ulaşan koyunlar, atlardan uzak bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Koyunlar için de yine su depoları yapılıp, kış aylarında aç kalmaları amacıyla yem bırakılıyor.

YILKI ATLARI KÖYE TURİST KAZANDIRDI

Dağın eteğinde bulunan Kılbasan köyü ise yılkı atı ve yaban koyunları nedeniyle turistlerin uğrak yeri oldu. Kılbasan köyü muhtarı Adalet Orhan, köyün içinden geçilerek at ve koyunların bulunduğu bölgeye ulaşılmasından dolayı, köylerine de ilginin yoğun olduğunu belirtti. Orhan şunları söyledi:

''Karadağ, konumu itibariyle yanardağdır. Şu an Karadağ'da yılkı atları bulunuyor ve bunlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Dağda yabani koyunlarımız var. Yılkı atlarının sayısı 200 civarındadır. Önceden daha fazlaydı. Daha sonra çevre köylerdeki arazilere zarar verdikleri düşüncesiyle devlet tarafından rehabilite edildi, çiftliklere dağıltı ve sayı düştü. At ve koyunları görmek için amatör fotoğrafçılar sık sık geliyor. Yürüyüş yapmak isteyen doğa severler de gelip, hem yürüyüşünü yapıyor hem de atları görme imkanı buluyor.''

