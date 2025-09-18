KADIN

Yıllar sonra aydınlığa kavuşan kadın! İki gözünden de umudu kesmişti: "Yeniden hayat verdiler"

Doğumsal ve kalıtsal göz rahatsızlıkları nedeniyle sağ gözünde, geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak da sol gözünde ciddi kornea sorunları yaşayan 72 yaşındaki Mahruze Tarakcı, uzun yıllardır görme kaybıyla mücadele ediyordu. Ev içinde kapılara tutunarak yürüyen, dışarıya ise baston olmadan çıkamayan Tarakcı, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası yeniden görmeye başladı.

Ciddi görme kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Mahruze Tarakcı’nın iki gözünde de farklı sorunlar tespit edildi. Hastanın muayene sürecini anlatan Prof. Dr. Yıldırım, “Sol gözünde daha önce geçirilmiş ameliyatlara bağlı kornea bozukluğu vardı. Sağ gözünde ise doğumsal bir kalıtsal hastalığın yol açtığı kornea sorunları, buna eklenen glokom ve katarakt gelişmişti. Hasta bu nedenle hiçbir şekilde bağımsız hareket edemez, sosyal hayatını sürdüremez noktaya gelmişti” dedi.

"YÜKSEK RİSKLİ AMELİYAT BAŞARIYLA YAPILDI"

Hastanın daha önce farklı merkezlerde tedavi gördüğünü ancak riskler nedeniyle ameliyat konusunda tereddütler yaşadığını belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Hastamız daha önce farklı merkezlerden görüş almıştı fakat ameliyatın riskleri nedeniyle çekinceleri vardı. Ancak görme kaybı nedeniyle bağımsız bir hayat sürmesi imkânsız hale gelmişti. Biz hem kendisi hem de yakınlarıyla detaylı görüştük. Özel cerrahi aletler ve tekniklerle operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında korneayı koruyarak göz içindeki diğer sorunları da çözmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

"HAYAT YENİDEN BAŞLADI"

Ameliyatın ardından hastanın görme keskinliğinde artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Hastamız artık evinde ve sosyal yaşamında bağımsız hareket edebiliyor. Bu sadece bir görme kazanımı değil, aynı zamanda özgürlüğünü yeniden kazanması anlamına geliyor. Şu anda medikal tedavi devam ediyor ve ileride sol gözü için de bir tedavi planı gündeme gelebilir” dedi.

"KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPABİLİYORUM"

Ameliyat sonrası yaşadığı mutluluğu dile getiren Tarakcı ise duygularını şu sözlerle paylaştı: “Önceden sislerin içinde gibiydim, kapıları bulamıyor, evin içinde bastonla yürüyordum. Dışarı çıkmam neredeyse imkansızdı. Ameliyattan sonra gözüm açıldı, artık kendi işimi kendim yapabiliyorum. Doktorumdan ve ekibinden Allah razı olsun, bana yeniden hayat verdiler.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
göz hastalıkları görme engelli
