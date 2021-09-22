Yıllara meydan okuyun! Kırışıklıklardan kurtulmak için uygulayabileceğiniz 6 bilimsel yöntem

Kırışıklıklar yaşla birlikte ortaya çıkar. Ancak bunlarla başa çıkmak kolay bir yöntemdir. Daha geç yaşlanmak isteyenler için kırışıklık önleyici 6 sırrı paylaşıyoruz.

KOLTUK ALTINA YASTIK YERLEŞTİRMEK

Uyumadan önce koltuk altına yastık koymak özellikle meme sarkmalarını önler. Bu yöntemde en zor kısım aslında sır üstü uyumaya çalışmaktır. Ancak birkaç hafta boyunca düzenli olarak bu yöntemi uyguladığınızda farka inanamayacaksınız. Aynı zamanda maksimum uyku verimliliği için uzmanlar bu pozisyonun en doğru şekil olduğunu belirtiyor. Bu uyku pozisyonu sırt ağrılarından kurtulmaya da yardımcı oluyor.

ETRAFA NESNELER KOYMAK

Uyku sırasında yatağın çevresine bazı nesneler yerleştirmek kulağa garip geliyor olabilir. Ancak bu yöntem kırışıklıkların önlenmesi konusunda etkilidir. Çünkü uyku sırasında birçok kez pozisyon değiştirebilirsiniz. Bunun için uyku zamanında etrafınıza çamaşır, kitaplar ve çok kırılgan olmayan başka bir şeylerle yığınlar oluşturabilirsiniz.

DİZLERİ YASTIKLA DESTEKLEMEK

Bacak ve vücut seviyeleri arasındaki farklar kan akışının iyileşmesini sağlar. Bu yöntem hem kırışıklar üzerinde hem de diz ağrıları konusunda etkili olur. Özellikle gün içinde uzun saatler boyunca ayakta duranların bu yöntemi denemesi sağlığı açısından yararlı olacaktır.

BAŞIN ALTINA HAVLU YERLEŞTİRMEK

Uyku sırasında vücudun tam anlamıyla dinlenebilmesi için başın konumu büyük önem taşır. Ortopedik bir yastıkla uyumak en iyisidir. Ancak evinizde ortopedik bir yastık bulunmuyorsa boyun kısmına havlu yerleştirerek uyuyabilirsiniz.

DOĞRU İÇ ÇAMAŞIRINI SEÇMEK

İç çamaşırı mağazalarında spor sütyenlerine benzeyen ancak yumuşak pamuktan yapılan kırışık önleyici sütyenler bulunuyor. Bu sütyenleri uyku zamanında kullanmak özellikle göğüs bölgesindeki kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

NEMLENDİRME HER ZAMAN ÖNEMLİDİR

Her sabah uyandığınızda ve her gece yatmadan önce sorunlu bölgelere nemlendirici krem sürmeyi bir rutin haline getirin. Kırışıklıkların yüzde 90’ı genellikle nem eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor.



