Sırrını paylaştı! Pürüzsüz bacaklara sahip olmak için verdiği ipucu sosyal medyada viral oldu

Pürüzsüz bacaklara sahip olmak için pek çok kadın ağda, sir, epilasyon ya da jilet gibi yöntemleri tercih ediyor. Bu uygulamalar arasında bacakları tıraş etmek en zahmetsiz ve acısız yöntem olarak kabul ediliyor. Ancak tıraş bıçağı ile yapılan yanlış uygulamalar ipeksi bir görünüm elde etmek isterken daha zahmetli bir işe dönüşebiliyor. Lauren Henderson iismli Tiktok kullanıcısı tıraş kalitesine zarar vermeden duşta zaman kazandıracak bir güzellik hilesini takipçileriyle paylaştı.

SADECE 5 SANİYE SÜRÜYOR

TikTok’ta gördüğü bir videonun üzerine bacaklarındaki istenmeyen tüyleri alma rutinini değiştirdiğini söyleyen Henderson takipçileriyle de bu pratik uygulmayı paylaştı. Henderson, “Hile oldukça basit. Tek yapmanız gereken tıraş bıçağını cildinizden yukarı hiç kaldırmamak. Yalnızca ayak bileğinizde dizinize kadar tıraş olmak yerine her iki yönü de aynı anda tıraş edebilirsiniz. Bu da zamandan tasarruf etmenizi sağlar” dedi.

Henderson’un paylaşımı kısa sürede 72 binden fazla görüntüleme aldı. Birçok insan bacaklarını yıllardır yanlış yoldan tıraş ettiklerini söyledi.



