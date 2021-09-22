Doğru sütyeni kullandığınızdan emin misiniz?

Sütyen kullanımının meme kanserine neden olduğu uzun yıllardır idda edilen bir konuydu, yakın zamanda meme kanserini atlatan 1000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda kişilere kaç yaşlarından beri sütyen kullandıkları ve günde ne süre ile sütyen taktıkları soruldu. Araştırma sonucunda sütyen ile meme kanseri arasında bir bağlantı olmadığı ispatlanmış oldu. Ancak meme sağlığı için doğru sütyen seçimi yapmanın önemli olduğu belirtildi.
Cildin tahriş olmaması, duruş pozisyonun sağlıklı olması ve lezyonların oluşmaması için doğru sütyen seçimi çok önemlidir. Peki doğru sütyen seçimi nasıl olmalıdır?
İlk takılan sütyen meme gelişimi konusunda büyük rol oynuyor. Sert dokulu veya balenli tercih edilen sütyenler memelerin sağlıklı gelişimini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar kullanılacak ilk sütyenin yarım atlet modelinde olması gerektiğini iddia ediyor.
Doğru sütyen seçimi için öncelikle meme ve sırt ölçüsünün doğru şekilde alınması gerekiyor. Tercih edilen sütyenin küçük ve sıkı olması, hem kullanım açısından sorun çıkarıyor hem de fiziki sorunlara neden oluyor. Beden ölçüsünden büyük tercih edilen sütyenler ise oluşturduğu kötü görüntünün yanı sıra kişinin rahat etmesini engelliyor.
Doğru sütyen seçimi için uzmanlar bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:
Birçok iç giyim markası çeşitli ölçülerde ve modellerde sütyen üretiyor, size uygun olan modeli seçtiğinizden emin olmak için bu adımları izleyin:
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