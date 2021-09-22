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Doğru sütyeni kullandığınızdan emin misiniz?

22.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar iç çamaşırı seçerken güzel ve cezbedici olmasına özen gösterir. Ancak gün boyu tenimize değen iç çamaşırlarının güzel olması kadar sağlık için doğru kumaştan üretilmesi gerekmektedir. Özellikle konu meme sağlığı ise sütyen seçimlerinizi tekrar gözden geçirmenizde yarar var.

Doğru sütyeni kullandığınızdan emin misiniz?

Sütyen kullanımının meme kanserine neden olduğu uzun yıllardır idda edilen bir konuydu, yakın zamanda meme kanserini atlatan 1000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda kişilere kaç yaşlarından beri sütyen kullandıkları ve günde ne süre ile sütyen taktıkları soruldu. Araştırma sonucunda sütyen ile meme kanseri arasında bir bağlantı olmadığı ispatlanmış oldu. Ancak meme sağlığı için doğru sütyen seçimi yapmanın önemli olduğu belirtildi.

Cildin tahriş olmaması, duruş pozisyonun sağlıklı olması ve lezyonların oluşmaması için doğru sütyen seçimi çok önemlidir. Peki doğru sütyen seçimi nasıl olmalıdır?

TAKILAN İLK SÜTYEN GELİŞİMİ ETKİLİYOR

İlk takılan sütyen meme gelişimi konusunda büyük rol oynuyor. Sert dokulu veya balenli tercih edilen sütyenler memelerin sağlıklı gelişimini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar kullanılacak ilk sütyenin yarım atlet modelinde olması gerektiğini iddia ediyor.

İDEAL SÜTYEN NASIL OLMALI?

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Doğru sütyen seçimi için öncelikle meme ve sırt ölçüsünün doğru şekilde alınması gerekiyor. Tercih edilen sütyenin küçük ve sıkı olması, hem kullanım açısından sorun çıkarıyor hem de fiziki sorunlara neden oluyor. Beden ölçüsünden büyük tercih edilen sütyenler ise oluşturduğu kötü görüntünün yanı sıra kişinin rahat etmesini engelliyor.

Doğru sütyen seçimi için uzmanlar bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

  • Sütyenin askı veya bağları orta derecede olmalıdır.
  • Balenli sütyen tercih edilmesi durumunda balen alt kısımda olmalıdır.
  • Sütyen sıkı olmamalı, meme veya sırta baskı yapmamalıdır.
  • Pamuklu kumaş tercih edilmeli veya sütyenin iç dokusunun pamuklu olmasına özen gösterilmelidir.
  • Sütyenin arka bandı asimetrik veya eğimli olmamalı, yere paralel olmalıdır.
  • Kişinin tercihine göre; toparlayıcı, dikleştirci, push up etkili sütyenler tercih edilebilir.

DOĞRU SÜTYENİ SEÇTİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?

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Birçok iç giyim markası çeşitli ölçülerde ve modellerde sütyen üretiyor, size uygun olan modeli seçtiğinizden emin olmak için bu adımları izleyin:

  • Regl döneminde bedeninizde ödem olabilir bu nedenle sütyen alışverişine regl döneminden sonra çıkabilirsiniz.
  • Seçtiğiniz sütyenin kıyafetinizin altından nasıl görüneceğini anlamak için açık renk bir tişörtü yanınızda götürerek prova yapabilirsiniz.
  • Her kadının çeşitli renklerde sütyene ihtiyacı olacaktır. Riske girmemek için mutlaka siyah ve ten rengi olanlara şans vermelisiniz.
  • Büyük göğüslü iseniz toparlayıcı etkili sütyen tercih edebilirsiniz.
  • Küçük göğüslü iseniz destekli sütyen tercih ederek ideal görüntüye kavuşabilirsiniz.
  • En doğru seçim için satış danışmanından destek alarak ilerleyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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