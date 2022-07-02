HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıllarca hayalini kurduğu araç kabusu oldu! 190 bin TL'ye aldı ipotekli çıktı

Yıllarca hayalini kurduğu araç kabusu oldu! 190 bin TL'ye aldı ipotekli çıktı

02.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Antalya'dan 190 bin TL'ye satın aldığı 2'nci el otomobilin ipotekli olduğunu ve şasi numarasının, daha önce kaza yapan aynı marka başka otomobille değiştirildiğini öğrenen adam, yıllarca hayalini kurup para biriktirerek aldığı otomobili nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, "İstanbul'da bir çete olduğunu ve benim gibi 10-12 kişiyi daha dolandırdıklarını öğrendim. Aracın şu anki değeri 600 bin TL. şu an işime bile toplu taşımayla gidip geliyorum. Psikolojim altüst olmuş durumda'' dedi.

Yıllarca hayalini kurduğu araç kabusu oldu! 190 bin TL'ye aldı ipotekli çıktı

İzmir'de minibüsle taşımacılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Çakatay, geçen yıl ağustos ayında internetten yaptığı araştırmalar sonunda beğendiği 2010 model otomobili Antalya'ya gidip G.K. isimli kadından 190 bin TL karşılığında satın aldı. Yaklaşık 2 ay önce, Yamanlar Polis Merkezi'nden telefonla aranan Çakatay'a, "İstanbul'da kazalı ve ipotekli otomobillerin şasi numaralarını değiştirip, satan ve bu yolla halkı dolandırıp mağdur eden bir çeteye operasyon yapıldı.

Sizin satın aldığınız otomobilin de şasi numarasının değiştirilmiş olma ihtimali yüksek" denildi. Çakatay, otomobilini polis merkezine götürüp, gerekli incelemeler için teslim etti. Otomobilin şasi numarasının daha önce kaza yapan aynı marka ve modeldeki başka araçla değiştirildiği ve ipotekli olduğu belirlenen Çakatay, otomobili satın aldığı G.K. ve devir işlemleri öncesinde gittikleri ekspertiz firmasının bu konuda sorumluluğu olduğunu belirtip şikayetçi oldu. Çakatay, avukatı Efe Alper aracılığıyla G.K. ile ekspertiz firması yetkilileri hakkında İzmir 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

satin-aldigi-otomobili-ipotekli-cikti_9826_dhaphoto2

'ŞU ANKİ DEĞERİ 600 BİN TL'

Çakatay, yıllarca hayalini kurup para biriktirerek aldığı otomobili nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, "İstanbul'da bir çete olduğunu ve benim gibi 10-12 kişiyi daha dolandırdıklarını öğrendim. Aldığım aracın şu anki değeri 600 bin TL. Aracı almadan önce ekspertiz firmasına da götürdüm. Bu firmayı da internetten yaptığım araştırmalar sonucunda bulmuştum. Onlar da bana aracın temel olarak sağlıklı olduğuna dair rapor verince güvenip satın aldım. Otomobilimi incelenmek için polise teslim ettiğim için şu an işime bile toplu taşımayla gidip geliyorum. Başıma gelen bu olay nedeniyle ailevi problemler yaşadım, eşimle boşanma aşamasına kadar geldik. Psikolojim altüst olmuş durumda. İnşallah bana bunu yaşatanlar en ağır cezayı alırlar" dedi.

satin-aldigi-otomobili-ipotekli-cikti_9826_dhaphoto3

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Çakatay'ın avukatı Efe Alper de yaşadıkları nedeniyle müvekkilinin hem maddi hem de manevi olarak çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Halen de bu süreci yaşıyor. Onun mağduriyetinin giderileceğine dair şüphemiz yok. Yargı süreci başladı, adaletin yerini bulması için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Asgari ücretliler ölsün' diyen adam gündem yarattı!'Asgari ücretliler ölsün' diyen adam gündem yarattı!
İki kadının otostopu için durdu, başına gelmeyen kalmadıİki kadının otostopu için durdu, başına gelmeyen kalmadı
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İlginizi Çekebilir

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.