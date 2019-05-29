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Yıllarca zorbalığa uğradı, şimdi kadınlara bedenlerini sevmeleri ve kendilerini seksi hissetmeleri için ilham vermek istiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kilolu olduğu gerekçesiyle yıllardır zorbalığa uğrayan ve bu nedenle zor günler geçiren kadın, artık kilolarıyla barıştığını söyleyerek modellik yapmaya başladı. Erkeklerin kendisini kalçaları çok büyük olduğu için bunca yıl reddettiğini söyleyen 'şişman kız' lakaplı Karla Crowe, ''şunu bilmeliler ki şişman kadınların harika bir seks hayatı var'' yorumunda bulunuyor.

Yıllarca zorbalığa uğradı, şimdi kadınlara bedenlerini sevmeleri ve kendilerini seksi hissetmeleri için ilham vermek istiyor

Okul hayaatı boyunca kiloları nedeniyle ağır sözler işiten ve özgüvenini yitiren ABD'li kadın Karla Crowe, artık kendisiyle barışan hatta modellik yapan bir kadın haline döndü.

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Vücudunu bunca yıl bol giysilerle saklayan lise hayatı boyunca molalarda yemek bile yemeyen kadın şimdi büyük beden kadınlara moral ve özgüven aşılıyor. Karla bu durumu şöyle anlatıyor:

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''Okul hayatımda hiç ilişkim olmadı bence kimse şişman bir kıza aşık olmak, onu tanımak istemedi. Kalçalarımın, vücudumun çok çirkin olduğunu söyleyen erkekler ve kızlar yüzünden hep bol kıyafet giyiyor, yemek aralarında tek lokma bir şey yemiyordum. Erkekler, cinsel birliktelik için oldukça yağlı olduğumu söylüyordu. Güzel bir sesim olduğunu düşünüyor, solist olmak istiyordum ancak kendime hiç güvenim yoktu. İnsanların benden hoşlanmayacağını düşünüyordum.

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Bir gün konser sırasında güvenlik görevlisiyle yaptığım sohbet, düşüncelerimi tamamen değiştirmişti. Basit ama güçlü sözlerdi. Bana, 'insan ne yapamak istiyorsa hemen şimdi yapmalı, hayat çok da önemli olmayan şeyleri düşünmek için oldukça kısa' dedi. Bu bana itici bir güç oldu. Belki solist değilim ama kendime güvenen bir insanım ve modellik yapıyorum. Aynı zamanda kilolarını dert eden kadınlara cinsel yaşamlarını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda yardımcı oluyorum.'

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Instagram hesabında kendine güveni olmayan kadınlara öz sevgi aşıladığını söyleyen kadın, 'şişman kadınların da harika bir seks hayatı olduğunu söylemeliyim. Güzel bir iç çamaşırı içten bir gülümsemenin her şeyi çözeceğine inanıyorum. Hayat gerçekten çok kısa ve ne yapmak ne yaşamak istiyorsanız onu yapın' diyor.

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