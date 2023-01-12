HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıllardır aranıyordu, kardeşinin kimliğini kullanıyordu! JASAT ekipleri yüzündeki 'ben' izinden yakaladı

Yıllardır aranıyordu, kardeşinin kimliğini kullanıyordu! JASAT ekipleri yüzündeki 'ben' izinden yakaladı

12.01.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 52 ayrı suç kaydı bulunan, Yavuz A. karıştığı bir hırsızlık olayından gözaltına alındı. 8 ayrı suçtan 6 yıldır aranan ve yakalanmamak için kendisine benzeyen kardeşinin kimliğini kullanan kişi, hırsızlık suçuna karışmadığını iddia ederek nüfus cüzdanını gösterdi. Ancak JASAT ekipleri Yavuz A.'nın yüzündeki 'ben' (nevüs) izini fark ederek, sahte kimlik kullandığını tespit etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıllardır aranıyordu, kardeşinin kimliğini kullanıyordu! JASAT ekipleri yüzündeki 'ben' izinden yakaladı

Denizli'nin Sarayköy ve Honaz ilçelerinde inşaatlardan toplam 220 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını Haydar K. (43) ve Yavuz A.'nın yaptığını tespit etti. Honaz ilçesinde saklandığı belirlenen Haydar K. ile Yavuz A., JASAT, Sarayköy ve Honaz jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

"YÜZÜNDEKİ 'BEN' İZİNDEN YAKALANDI"

JASAT tarafından yakalanan Yavuz A., hırsızlık olaylarına karışmadığını söyleyip, kimliğini gösterdi. Ancak JASAT ekibi, kimlikteki kişinin Yavuz A. olmadığını, kimliğin kendisine çok benzeyen kardeşine ait olduğunu tespit etti. Yavuz A.'nın yüzünde halk arasında 'ben' olarak adlandırılan nevüs izine dikkat eden JASAT ekibi, kimlikteki fotoğrafta aynı izi göremeyince Yavuz A.'nın sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

52 ayrı suç kaydı bulunan ve 8 ayrı suçtan da aranan Yavuz A.'nın 6 yıldır yakalanmamak için kardeşine ait kimliği kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Haydar K.'nın da 80 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yavuz A. ile Haydar K. tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da sanayi sitesinde yangın! 2 kişi yaralandıAnkara'da sanayi sitesinde yangın! 2 kişi yaralandı
Facebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz olduFacebook'tan buldu, hayatı karardı! Belden aşağısı tutmaz oldu
Bakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandıBakan Soylu'dan 'Taksim saldırısı' açıklaması: O isim yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli JASAT jandarma

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle büyüledi!

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...

Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

Sette gerginlik! ''Başrol kovuldu''

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

Sosyal medyada gündem olan piyanist kurye konuştu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.