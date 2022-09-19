Yıllardır doğru sanılan bilgiyi çürütecek! Ortaya atılan iddia gerginlik yarattı: Saç dökülmelerinin nedeni mastürbasyon mu?

Mastürbasyon, genellikle orgazm noktasına (cinsel doruk) kadar bireyin cinsel uyarılma ve zevk elde etmek için cinsel organını uyarmasıdır. Mastürbasyon birçok faydası olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Ancak toplum içerisinde mastürbasyonun zararları hakkında yanlış bilgiler de dolanır. Bu doğru bilinen yanlışlar cinsellik hakkında bilinçlenmeyi önlüyor. Twitter'da yayınlanan sosyal medya gönderisi, mastürbasyonun erkeklerde saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu iddia ediyor.

"SAÇ DÖKÜLMESİNİN BAŞLICA NEDENİ MASTÜRBASYONDUR"

Bu gönderide erkeklerde saç çizgilerinin azalmasından sık boşalmanın sorumlu olabileceğini iddia edildi. Sosyal medya kullanıcısı attığı tweette “Saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri mastürbasyondur. Ayrım gözetmeyen boşalma, saç büyümesinden sorumlu hayati besinlerin kasıtlı kaybına yol açar. Saç çizgisi gerileyen bir erkekle her karşılaştığınızda, ona meni tutulmasını hatırlatın." yazdı.

BU BİLGİNİN BİLİMSEL KANITI YOK

The Cable, mastürbasyon veya gelişigüzel boşalmanın saç dökülmesine yol açabileceği iddiasını destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt olup olmadığını doğrulamak için tıp uzmanlarına ulaştı. Halk sağlığı ve toplum tıbbı profesörü Best Ordinioha, saç çizgisinin azalması ile mastürbasyon arasında bir ilişki olmadığını belirterek iddiayı reddetti. Ona göre, Twitter kullanıcısı muhtemelen sayfasına trafik çekmek için böyle bir paylaşım yaptı.

ARTAN TESTESTERON SAÇ ÇİZGİSİNİ GERİYE ÇEKER

“Sağlık bilimlerinde, artan testosteron seviyesi saç çizgisinin geri çekilmesinden sorumludur, testosteron erkeklik hormonudur. Ancak, gelişigüzel boşalmanın kelliğe neden olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Testosteron düzeyi daha yüksek olanların cinsel dürtüleri daha yüksek olabilir, ancak bu birçok faktör tarafından düzenlenebilir ve azaltılabilir: stres birini iktidarsız hale getirebilir ve seks muhtemelen akıllarındaki son şey olacaktır.”

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Lagos Üniversitesi'nde tıp uzmanı olan Francis Agbaraolorunpo, genetik, tıbbi koşullar ve aşırı kimyasal kullanımı gibi birkaç faktörün erkeklerde saç dökülmesinden sorumlu olabileceğini, ancak kesinlikle mastürbasyon olmadığını söyledi.

“Kelliğin temel nedenlerinden biri genetiktir, kişi doğuştan eğilimle doğar. Diğeri ise, bir kişinin onu ebeveynlerinden miras alabilmesidir. Alopesi olan veya kanser gibi tıbbi durumları zayıflatan bazı kişiler de saçlarını kaybedebilir. Bu gibi durumlarda, bir kadın da saç dökülmesi yaşayabilir. Saç çizgisi gerileyen bir adam görürseniz, büyük olasılıkla, aile hattında o gen vardır, bu ifade edilmemiş bir gen olabilir, ancak kişi, gen belirli çevresel koşullarla uyumlu olduğunda bunu ifade edebilir." dedi.

KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR

Ancak tıp uzmanı, mastürbasyonun daha çok psikolojik bir sorun olduğunu ve saç dökülmesi ya da bir erkeğin fiziksel görünümü ile ilgisi olmadığını vurguladı. Aşağılık kompleksinin de erkeklerde mastürbasyon nedenlerinden biri olabileceğini açıkladı ve “kısırlık sorunlarına yol açabileceğini” sözlerine ekledi. "Mastürbasyon yapan ve sık sık sperm kaybeden bir erkek, bir kadınla buluşurken düşük sperm sayısıyla karşılaşabilir."



