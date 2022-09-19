HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllardır doğru sanılan bilgiyi çürütecek! Ortaya atılan iddia gerginlik yarattı: Saç dökülmelerinin nedeni mastürbasyon mu?

Yıllardır doğru sanılan bilgiyi çürütecek! Ortaya atılan iddia gerginlik yarattı: Saç dökülmelerinin nedeni mastürbasyon mu?

19.09.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastürbasyon tüm dünyada sıklıkla yapılıyor. Cinsel ilişkide olduğu gibi mastürbasyon hakkında da birçok bilgi bulunuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir kullanıcı mastürbasyon yapmanın saç dökülmesine neden olduğunu belirtti. Bu paylaşımı gören kullanıcılar tedirgin olarak bilginin doğruluğunu sorguladılar. Peki mastürbasyon saç dökülmesi yapar mı? İşte cevabı...

Yıllardır doğru sanılan bilgiyi çürütecek! Ortaya atılan iddia gerginlik yarattı: Saç dökülmelerinin nedeni mastürbasyon mu?

Mastürbasyon, genellikle orgazm noktasına (cinsel doruk) kadar bireyin cinsel uyarılma ve zevk elde etmek için cinsel organını uyarmasıdır. Mastürbasyon birçok faydası olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Ancak toplum içerisinde mastürbasyonun zararları hakkında yanlış bilgiler de dolanır. Bu doğru bilinen yanlışlar cinsellik hakkında bilinçlenmeyi önlüyor. Twitter'da yayınlanan sosyal medya gönderisi, mastürbasyonun erkeklerde saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğunu iddia ediyor.

"SAÇ DÖKÜLMESİNİN BAŞLICA NEDENİ MASTÜRBASYONDUR"

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081303

Bu gönderide erkeklerde saç çizgilerinin azalmasından sık boşalmanın sorumlu olabileceğini iddia edildi. Sosyal medya kullanıcısı attığı tweette “Saç dökülmesinin başlıca nedenlerinden biri mastürbasyondur. Ayrım gözetmeyen boşalma, saç büyümesinden sorumlu hayati besinlerin kasıtlı kaybına yol açar. Saç çizgisi gerileyen bir erkekle her karşılaştığınızda, ona meni tutulmasını hatırlatın." yazdı.

BU BİLGİNİN BİLİMSEL KANITI YOK

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081340

The Cable, mastürbasyon veya gelişigüzel boşalmanın saç dökülmesine yol açabileceği iddiasını destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt olup olmadığını doğrulamak için tıp uzmanlarına ulaştı. Halk sağlığı ve toplum tıbbı profesörü Best Ordinioha, saç çizgisinin azalması ile mastürbasyon arasında bir ilişki olmadığını belirterek iddiayı reddetti. Ona göre, Twitter kullanıcısı muhtemelen sayfasına trafik çekmek için böyle bir paylaşım yaptı.

ARTAN TESTESTERON SAÇ ÇİZGİSİNİ GERİYE ÇEKER

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081419

“Sağlık bilimlerinde, artan testosteron seviyesi saç çizgisinin geri çekilmesinden sorumludur, testosteron erkeklik hormonudur. Ancak, gelişigüzel boşalmanın kelliğe neden olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Testosteron düzeyi daha yüksek olanların cinsel dürtüleri daha yüksek olabilir, ancak bu birçok faktör tarafından düzenlenebilir ve azaltılabilir: stres birini iktidarsız hale getirebilir ve seks muhtemelen akıllarındaki son şey olacaktır.”

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081406

Lagos Üniversitesi'nde tıp uzmanı olan Francis Agbaraolorunpo, genetik, tıbbi koşullar ve aşırı kimyasal kullanımı gibi birkaç faktörün erkeklerde saç dökülmesinden sorumlu olabileceğini, ancak kesinlikle mastürbasyon olmadığını söyledi.

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081428

“Kelliğin temel nedenlerinden biri genetiktir, kişi doğuştan eğilimle doğar. Diğeri ise, bir kişinin onu ebeveynlerinden miras alabilmesidir. Alopesi olan veya kanser gibi tıbbi durumları zayıflatan bazı kişiler de saçlarını kaybedebilir. Bu gibi durumlarda, bir kadın da saç dökülmesi yaşayabilir. Saç çizgisi gerileyen bir adam görürseniz, büyük olasılıkla, aile hattında o gen vardır, bu ifade edilmemiş bir gen olabilir, ancak kişi, gen belirli çevresel koşullarla uyumlu olduğunda bunu ifade edebilir." dedi.

KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-09-19 081239

Ancak tıp uzmanı, mastürbasyonun daha çok psikolojik bir sorun olduğunu ve saç dökülmesi ya da bir erkeğin fiziksel görünümü ile ilgisi olmadığını vurguladı. Aşağılık kompleksinin de erkeklerde mastürbasyon nedenlerinden biri olabileceğini açıkladı ve “kısırlık sorunlarına yol açabileceğini” sözlerine ekledi. "Mastürbasyon yapan ve sık sık sperm kaybeden bir erkek, bir kadınla buluşurken düşük sperm sayısıyla karşılaşabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz ardı etmek organların çürümesine yol açıyor! Göz ardı etmek organların çürümesine yol açıyor!
Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler
Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...
Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon saç dökülmesi kısırlık genetik Twitter mastürbasyon zararları mastürbasyon zararlı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Aleyna Tilki'nin konseri, yaptığı paylaşımın ardından iptal edildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

Beşiktaş maçına damga vuran Yasin Kol için karar verildi!

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

'Öğretmenim' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti! Acılı anneden yürek yakan sözler: Çocuğumun ağzı halen anne sütü kokuyor

150 sivil toplum kuruluşu katıldı: Etkinlik başındaki konsere tepki! Tuğçe Kazaz da konuştu "Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi"

150 sivil toplum kuruluşu katıldı: Etkinlik başındaki konsere tepki! Tuğçe Kazaz da konuştu "Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Amerikalı dostlarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Amerikalı dostlarımızın...

Restoranda sır cinayet! Müşteriler korkunç manzarayla karşılaştı

Restoranda sır cinayet! Müşteriler korkunç manzarayla karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Taş kesildiler! Metrelerce yükseklikte havada asılı kaldılar

Taş kesildiler! Metrelerce yükseklikte havada asılı kaldılar

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.