Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı

Öncelikle gün içinde en az 10.000 adım atmamız gerekiyor. Çünkü bol bol yürümek göbek eritmenin ilk adımı. Öncelikle bahane üretmekten vazgeçmelisiniz. Tekrar tekrar vurgulamak gerekir ki, hiçbir şey yürüyüş yapmaya engel olmamalı. Özellikle de “bugün çok yorgunum” ya da “sonra yürürüm” olmaz gibi bahaneler. Yürüyüş hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeli.