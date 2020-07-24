Yıllardır gitmeyen göbekle vedalaşma zamanı

Tavsiye edilen bireylerin yaz mevsimi gelip tatil sezonu açılınca bir kabusa dönüşen bölgesel fazlalıklardan kurtulmak için kişiye özel hazırlanan beslenme programlarına ek olarak düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmalarıdır. Yapılan onca egzersize, yürüyüşe, diyete rağmen gitmeyen göbeklerle vedalaşmak için uygulanan bazı kürler de hayat kurtarır. Diyetisyen Mehtap Yakut, madde madde oldukça pratik tüyolar vererek göbekle vedalaşmanın yollarını anlattı.
Bol su tüketimi ve spor şart
Öncelikle gün içinde en az 10.000 adım atmamız gerekiyor. Çünkü bol bol yürümek göbek eritmenin ilk adımı. Öncelikle bahane üretmekten vazgeçmelisiniz. Tekrar tekrar vurgulamak gerekir ki, hiçbir şey yürüyüş yapmaya engel olmamalı. Özellikle de “bugün çok yorgunum” ya da “sonra yürürüm” olmaz gibi bahaneler. Yürüyüş hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeli.
Protein in, hamur işleri out
Gelelim beslenmeye. Öğünlerinizde proteine mutlaka yer açmanız gerekiyor. Diyet listeleriniz ve günlük beslenme programlarınıza yumurta, peynir, et, balık gibi besinleri aksatmadan eklemeli, yeterince tüketmelisiniz.
En en en çok uzak durmanız gereken besinler ise kesinlikle “hamur işleri, çikolatalar, abur cuburlar”. Bunları hemen yasaklı besinler listenize ekleyin ve tüketmeyi aklınızdan bile geçirmeyin.
Detoksla yağ yakımınızı hızlandırın ve sabırlı olun
Bölgesel yağlanmadan özellikle karın bölgesinden şikayetçiyseniz yağ yakıcı detoks tariflerini de günlük beslenme programınıza dahil edebilirsiniz. Bu noktada tariflerini paylaştığım detoks suyu, yağ yakıcı çay, smoothie ve kürlerin size önemli ölçüde faydası olacaktır. Sakın es geçmeyin. Hem yağ yakımınızı hızlandıracak, hem de göbeğinizle vedalaşmanızı kolaylaştıracak ve açlığınızı bastıracak bu tarifleri evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz.
Ayrıca tek tip beslenme tarzından mutlaka uzak durmalı, sağlıklı beslenmeye uygun bir şekilde öğünlerinizi çeşitlendirmelisiniz.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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