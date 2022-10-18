HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Penis boyu ayaktan değil ellerden anlaşılıyormuş

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Penis boyu ayaktan değil ellerden anlaşılıyormuş

18.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Penis boyu erkeklerin en rahatsız olduğu fakat konuştuğu konular arasında bulunuyor. Birçok erkek penis boyunun kısa olduğunu düşünerek öz güven problemleri yaşıyor. Penis boyunun ayaklardan, burundan anlaşılacağı düşünülüyor. Ancak TikTok hesabı üzerinden paylaşım yapan doktor bunların yanlış olduğunu belirterek asıl bakmanız gereken bölgeyi açıkladı.

Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Penis boyu ayaktan değil ellerden anlaşılıyormuş

Yapılan araştırmalar penis boyunun düşünüldüğü kadar önemli olmadığını ortaya çıkarsa da toplumda hala bu konu üzerinde yargılar bulunuyor. Kadınlar ve erkekler dışarıdan penis boyu tahminlerinde bulunuyor. Yıllar boyunca büyük ayaklı ve büyük burunlu insanların penislerinin de büyük olduğu düşünülse de büyük penisi işaret eden asıl bölgenin eller olduğu açıklandı. Dr. Karan Rajan , bir erkeğin penisinin boyutunu, işaret parmağının ne kadar kısa olduğuna göre ölçebileceğinizi iddia etti.

İŞARET PARMAĞI YÜZÜK PARMAĞINDAN KISAYSA UZUN OLABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-18 111448

"Asya Androloji Dergisi'ndeki ürolojik bir araştırmaya göre, yüzük parmağına kıyasla daha kısa bir işaret parmağı, daha büyük bir penis ile ilişkilidir. Daha küçük bir rakam oranı, rahimde yüksek testosteron maruziyetine işaret ediyor. Çalışmaya göre, testosteron sadece gelecekteki penis uzunluğunu değil, aynı zamanda gelecekteki parmak uzunluğunu da kontrol ediyor."

"ELLERİM CEBİMDE DOLAŞACAĞIM"

Ekran görüntüsü 2022-10-18 112022

Bu videoyu izleyen bazı TikTok kullanıcıları 'artık ellerim cebimde dolaşacağım' diye şaka yaptı. 61.000'den fazla kişi gönderiyi beğendi ve birçok kişi yeni bilgi hakkında yorum yaptı.

EGZERSİZLER İLE PENİSİ BÜYÜTÜP KÜÇÜLTEMEZSİNİZ

Yeni Proje - 2022-10-18T112041.817

NHS , çoğu erkeğin penisinin dik değilken yaklaşık 9 cm (3.75 inç) uzunluğunda olduğunu, ancak bundan daha kısa veya daha uzun olmasının normal olduğunu söylüyor. Resmi kılavuz şöyle diyor: "Bazı şeyler, yüzmek veya üşümek gibi penisinizi geçici olarak küçültebilir. "Araştırma, ortalama ereksiyon halindeki penis boyutunun yaklaşık 13 cm ila 18 cm (5 inç ila 7 inç) arasında değiştiğini buldu. Egzersizler veya ilaçlarla penisinizi büyütüp küçültemezsiniz", diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu
Bebeğe işkenceyi canlı yayınladı! Yasak aşkta müstehcen fotoğraf şantajıBebeğe işkenceyi canlı yayınladı! Yasak aşkta müstehcen fotoğraf şantajı
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdiAnnesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
penis tiktok Doktor parmak boy uzman işaret parmağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

HDP adaylık için Türmen’i tartışıyor

HDP adaylık için Türmen’i tartışıyor

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.