Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Penis boyu ayaktan değil ellerden anlaşılıyormuş

Yapılan araştırmalar penis boyunun düşünüldüğü kadar önemli olmadığını ortaya çıkarsa da toplumda hala bu konu üzerinde yargılar bulunuyor. Kadınlar ve erkekler dışarıdan penis boyu tahminlerinde bulunuyor. Yıllar boyunca büyük ayaklı ve büyük burunlu insanların penislerinin de büyük olduğu düşünülse de büyük penisi işaret eden asıl bölgenin eller olduğu açıklandı. Dr. Karan Rajan , bir erkeğin penisinin boyutunu, işaret parmağının ne kadar kısa olduğuna göre ölçebileceğinizi iddia etti.

İŞARET PARMAĞI YÜZÜK PARMAĞINDAN KISAYSA UZUN OLABİLİR

"Asya Androloji Dergisi'ndeki ürolojik bir araştırmaya göre, yüzük parmağına kıyasla daha kısa bir işaret parmağı, daha büyük bir penis ile ilişkilidir. Daha küçük bir rakam oranı, rahimde yüksek testosteron maruziyetine işaret ediyor. Çalışmaya göre, testosteron sadece gelecekteki penis uzunluğunu değil, aynı zamanda gelecekteki parmak uzunluğunu da kontrol ediyor."

"ELLERİM CEBİMDE DOLAŞACAĞIM"

Bu videoyu izleyen bazı TikTok kullanıcıları 'artık ellerim cebimde dolaşacağım' diye şaka yaptı. 61.000'den fazla kişi gönderiyi beğendi ve birçok kişi yeni bilgi hakkında yorum yaptı.

EGZERSİZLER İLE PENİSİ BÜYÜTÜP KÜÇÜLTEMEZSİNİZ

NHS , çoğu erkeğin penisinin dik değilken yaklaşık 9 cm (3.75 inç) uzunluğunda olduğunu, ancak bundan daha kısa veya daha uzun olmasının normal olduğunu söylüyor. Resmi kılavuz şöyle diyor: "Bazı şeyler, yüzmek veya üşümek gibi penisinizi geçici olarak küçültebilir. "Araştırma, ortalama ereksiyon halindeki penis boyutunun yaklaşık 13 cm ila 18 cm (5 inç ila 7 inç) arasında değiştiğini buldu. Egzersizler veya ilaçlarla penisinizi büyütüp küçültemezsiniz", diyor.

