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Yıllık fotoğrafına okuldan dekolte sansürü: Vücudumuzu incelediniz

25.05.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde göğüs dekoltesi olan kız öğrencilerin fotoğrafları okul idaresi tarafından photoshopla düzeltilip okul yıllığına konuldu. Öğrenciler ve veliler yapılan hareketi

Yıllık fotoğrafına okuldan dekolte sansürü: Vücudumuzu incelediniz

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Bartram Trail Lisesi'nde yaklaşık 80 kız öğrencinin fotoğrafları göğüs dekoltesi olduğu gerekçesiyle düzenlendi.

Okul yönetiminin bu hareketi başta öğrencileri kızdırırken veliler de duruma sessiz kalmadı. Kız öğrencilerin aileleri durum nedeniyle utanç duyduklarını söylerken fotoğrafları sansüre uğrayan öğrenciler aynı uygulamanın erkek öğrencilere yapılmadığını öne sürdüler.

''BAŞKA BİR İŞ YOKMUŞ GİBİ VÜCUDUMUZU İNCELEDİNİZ''

Göğüs dekoltesi olduğu gerekçesiyle fotoğrafı düzenlemeden geçen Riley O’Keefe, ''Bizi korumak gibi bir niyetiniz yok. Neden bundan rahatsızlık duyduğunuz gibi erkeklerin yüzme fotoğraflarında bir problem görmüyorsunuz? Bu çifte standart. Başka bir iş yokmuş gibi vücutlarımızı incelediniz ve biraz dekoltenin cinsel olduğunu düşündünüz. Personelde kimin olduğunu bilmiyorum. Kadın mı erkek mi bilmiyorum, her iki durumda da bu kötü bir düşünce. Yıllığı açtılar, resimleri gördüler ve endişelendikleri ilk şey buydu. Haksızlıktı ve dehşete düştük'' şeklinde konuştu.

Öğrenciler ve veliler okuldan bir açıklama beklerken, okul şimdiye kadar medyadan gelen soruları yanıtlamadı. Ancak okul idaresinden bir yetkili fotoğrafların öğrenci davranışına uygun olmadığını açıkladı.

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