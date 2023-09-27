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Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Diğerlerinin iki katından daha fazla...

27.09.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTuber MrBeast (Jimmy Donaldson) adeta paraya para demiyor. Yeni bir Forbes raporuna göre, ünlü YouTuber geçtiğimiz yıl "tahminen" 82 milyon dolar kazandı. Bunun, diğer tüm dijital içerik üreticilerinin kazancının iki katından fazla olduğu söyleniyor. Peki Forbes'a göre 2022'de en çok kazanan diğer içerik üreticileri kimler?

Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Diğerlerinin iki katından daha fazla...

YouTuber MrBeast'ın kazancı merak konusu oluyor. Ancak yeni bir Forbes raporuna göre, MrBeast geçtiğimiz yıl dudak uçuklatan bir kazanç elde etmeyi başardı.

MRBEAST'İN DUDAK UÇUKLATAN KAZANCI!

Variety'nin yeni bir Forbes raporuna dayandırdığı haberine göre, ünlü YouTuber'ın geçtiğimiz yıl 82 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bunun, diğer tüm dijital içerik üreticilerinin kazancının iki katından fazla olduğu söyleniyor.

YouTube'un 186 milyon aboneyle en çok takip edilen bireysel içerik üreticisi olan MrBeast, sadece son derece popüler videolar üretmekle de kalmayıp aynı zamanda çok sayıda ticari girişimde de bulunuyor.

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Forbes'a göre, Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde en çok kazanan diğer dijital içerik oluşturucuları, YouTube talk-show ikilisi Rhett & Link, oyuncu (gamer) PrestonPlayz ve çocuk YouTuber Ryan Kaji oldu. Her birinin 35 milyon dolar kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.

Ayrıca Jake ve Logan Paul kardeşler; Charli ve Dixie D'Amelio kardeşler; Alex Cooper ve Emma Chamberlain ve TikTok süperstarı Khaby Lame de en çok kazanan içerik oluşturucular arasında yer alıyor.

İşte Forbes'a göre 2022'de en çok kazanan içerik üreticileri:

  1. MrBeast (Jimmy Donaldson): 82 milyon dolar

2 (eşit). Rhett & Link: 35 milyon dolar

2 (eşit). PrestonPlayz (Preston Arsement): 35 milyon dolar

2 (eşit). Ryan Kaji (Ryan’s World): 35 milyon dolar

  1. Jake Paul: 34 milyon dolar

6 (eşit). Markiplier (Mark Edward Fischbach): 30 milyon dolar

6 (eşit). FuckJerry (Elliot Tebele): 30 milyon dolar

  1. Jacksepticeye (Sean McLoughlin): 27 milyon dolar

  2. Matt Rife: 25 milyon dolar

  3. KSI (Olajide Olatunji): 24 milyon dolar

  4. Charli D’Amelio: 23 milyon dolar

  5. Logan Paul: 21 milyon dolar

13 (eşit). Emma Chamberlain: 20 milyon dolar

13 (eşit). Alex Cooper: 20 milyon dolar

  1. Brent Rivera: 17.5 milyon dolar

  2. Khaby Lame: 16.5 milyon dolar

  3. Amouranth (Kaitlyn Siragusa): 15 milyon dolar

18 (eşit). Huda Kattan: 13 milyon dolar

18 (eşit). Zach King: 13 milyon dolar

18 (eşit). Bailey Sarian: 13 milyon dolar

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YouTuber mrbeast

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