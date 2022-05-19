Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli? AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç kaç yaşında ve görevleri nelerdir?

Yılmaz Tunç'un hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılmaz Tunç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapan isim, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Peki Yılmaz Tunç kimdir?

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın Ulus'ta dünyaya gelmiştir. Baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye'dir. Avukat, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur. İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bartın Milletvekili seçilmiştir. Ayrıca TBMM Adalet Komisyonu Sözcülüğü, Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkanlık, Başkanvekilliği ve Sözcülük görevlerinde bulunmuştur. AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan isim halen TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekilidir.

Türk Parlamenterler Birliği Denetim Kurulu Başkanlığı ve Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almıştır ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.



