Yine 2 Eylül, yine aynı il... Tesadüfün bu kadarı! Hane sakinleri heyecanlandı

2 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde görülen cismin gök taşı olduğu iddia edilen cisim, Bingöl’de de görüldü.

İddiaya göre, Bingöl merkeze bağlı bir mahallede evin önce çatısına ardından da bahçesine düşen cisim hane sakinlerini heyecanlandırdı.

Cismin bir parçasını incelemek üzere ilgili birimlere vereceklerini belirten vatandaş, değerli olmasını ümit ettiklerini söyledi.

"İNŞALLAH GÖK TAŞI VE DEĞERLİ BİR ŞEYDİR"

O geceyi anlatan vatandaş, ''2 Eylül akşamı dışardaydım saat 20.00-20.30 arası birden gökyüzü aydınlandı. Başta deprem oldu sandık. Ondan sonra çatından bir ses geldi ve bahçenin içine bir şey düştü. Bakmak istedik ve gök taşına benzer bir taş bulduk. İçeri getirdik ve dayıma verdik. O da incelemek için götürdü, inşallah gök taşı ve değerli bir şeydir'' diye konuştu.

8 SENE ÖNCE YİNE 2 EYLÜL'DE DÜŞMÜŞTÜ

Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te meteor parçalarının düşmesinin ardından vatandaşlar bölgede gök taşı aramış, hatta bazıları buldukları meteor parçalarını yabancılara satarak para kazanmıştı. (İHA)

