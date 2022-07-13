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  4. Yine aynı yöntem! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü, bankada para bitince kurtuldu

Yine aynı yöntem! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü, bankada para bitince kurtuldu

13.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesörler, doktorlar, mühendisler, ünlüler... Dolandırıcıların tuzağına düşen isimlere bir yenisi daha eklendi. Yıldız Teknik Üniversitesinde de görev yapan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara önce 12 bin dolar, ardından da 75 bin TL kaptırdı. Tüm parasını vermek üzereyken banka şubesinde para bitmesi üzerine kurtulan Bayrakdar, başına geleni sonradan anladı.

Yine aynı yöntem! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü, bankada para bitince kurtuldu

Sık sık karşılaşılan dolandırıcılık hikayelerine yenisi eklendi. Zaman zaman ünlü isimlerin, profesörlerin ve iş insanlarının da düştüğü tuzağa bu kez Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar düştü. Kendisini polis olarak tanıtan şebekeye 275 bin lira kaptıran Bayrakdar, banka şubesinde para bitince kurtuldu ve sonra da başına geleni anladı...

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu. Prof. Dr. Bayrakdar, iddiaya göre teledolandırıcılara toplam 275 bin lira kaptırdı.

"DOLAR HESABINDAKİ PARALARI ÇEK"

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Prof. Dr. Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan teledolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

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İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyen dolandırıcı, "Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla" talimatı verdi. Yakındaki bankaya giden emekli profesör, 12 bin dolar (200 bin lira) çekti. Parayı, kapısına gelen polis yelekli ve kendisini "Soner Yıldırım" olarak tanıtan dolandırıcıya teslim etti. Yeniden aranacağını ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini belirten dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı. Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, tekrar bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

TELEFON YÜZÜNE KAPANDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Önce 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti. Banka görevlisi, Prof. Dr. Bayrakdar'a, "Şubede nakit para kalmadı" dedi. Telefonla bu durumu ilettiği dolandırıcılar, bir anda telefonu profesörün yüzüne kapattı. Dolandırıldığını anlayan Bayrakdar şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul dolandırıcı
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