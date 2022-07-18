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Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

18.07.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuda iyi bakmanın en güzel yollarından biri de düzenli egzersiz yapmaktır. Egzersizden maksimum verim almak için ise tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerekiyor. Spordan sonra tüketildiğinde, yıpranan kasları daha hızlı onaracak birden fazla besin bulunuyor.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

Sporun ardından tüketilmesi gereken besinler, spor yapan kişilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Spordan alınan verimi maksimuma çıkarmak için bu sürecin beslenme ile desteklenmesi gerekli. İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin...

BALIK

Sağlıklı besin olan balık, iyi bir protein kaynağıdır ve yüksek miktarda omega-3 barındırır. Enerjinizi düzenler ve sporun ardından yıpranmış kaslarınızı onarır.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

YUMURTA

Harika bir protein kaynağı olan yumurta, sporcuların en çok tükettiği besinlerin başında geliyor. Kilo alımını da önleyen yumurta, vücudun gerek duyduğu proteinini hızlı bir şekilde karşılıyor.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

KİNOA

Vücut, sporun ardından life ihtiyaç duyar. Kinoa da yüksek lif barındıran bir besindir. Gün boyu tok hissetmenizi sağlar ve metabolizmayı hızlandırır.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

YULAF EZMESİ

Güçlü bir lif kaynağı olan yulafın sindirim sistemi üzerindeki etkileri büyüktür. Sporun ardından yulaf tüketirseniz daha fazla tokluk hissedersiniz, ayrıca yulaftaki besin değerleri kaslarınızı iyileştirir.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

YOĞURT

Faydaları saymakla bitmeyen ve tadıyla da sofralardan eksik olmayan yoğurt, spor yaparken yorulan, yıpranan kasları onarır. Dilerseniz yoğurdu, içine kuru meyve ilave ederek tüketebilirsiniz.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

MUZ VE SÜT

Spordan sonra azalan glikojen depoları doldurulmalı ve kaslarınızdaki proteinler desteklenmeli. Bunun için, vücudun ihtiyacı olan glikojeni yükselten ve potasyum ihtiyacını karşılayan muzun tüketimine dikkat edilmeli. Protein miktarının artması için muzu süt ile tüketebilirsiniz.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

BOL SU

Spordan önce su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun sebebi ise spor sırasında vücudun terlemesi ve su ile elektrolit kaybetmesidir. Düzenli olarak spor yapanların günde 12-15 bardak su tüketmesi gerekli.

Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin


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Anahtar Kelimeler:
protein
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