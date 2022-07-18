Yıpranan kasları onarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor! İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin

Sporun ardından tüketilmesi gereken besinler, spor yapan kişilerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Spordan alınan verimi maksimuma çıkarmak için bu sürecin beslenme ile desteklenmesi gerekli. İşte egzersiz sonrası tüketilmesi gereken 7 besin...

BALIK

Sağlıklı besin olan balık, iyi bir protein kaynağıdır ve yüksek miktarda omega-3 barındırır. Enerjinizi düzenler ve sporun ardından yıpranmış kaslarınızı onarır.

YUMURTA

Harika bir protein kaynağı olan yumurta, sporcuların en çok tükettiği besinlerin başında geliyor. Kilo alımını da önleyen yumurta, vücudun gerek duyduğu proteinini hızlı bir şekilde karşılıyor.

KİNOA

Vücut, sporun ardından life ihtiyaç duyar. Kinoa da yüksek lif barındıran bir besindir. Gün boyu tok hissetmenizi sağlar ve metabolizmayı hızlandırır.

YULAF EZMESİ

Güçlü bir lif kaynağı olan yulafın sindirim sistemi üzerindeki etkileri büyüktür. Sporun ardından yulaf tüketirseniz daha fazla tokluk hissedersiniz, ayrıca yulaftaki besin değerleri kaslarınızı iyileştirir.

YOĞURT

Faydaları saymakla bitmeyen ve tadıyla da sofralardan eksik olmayan yoğurt, spor yaparken yorulan, yıpranan kasları onarır. Dilerseniz yoğurdu, içine kuru meyve ilave ederek tüketebilirsiniz.

MUZ VE SÜT

Spordan sonra azalan glikojen depoları doldurulmalı ve kaslarınızdaki proteinler desteklenmeli. Bunun için, vücudun ihtiyacı olan glikojeni yükselten ve potasyum ihtiyacını karşılayan muzun tüketimine dikkat edilmeli. Protein miktarının artması için muzu süt ile tüketebilirsiniz.

BOL SU

Spordan önce su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun sebebi ise spor sırasında vücudun terlemesi ve su ile elektrolit kaybetmesidir. Düzenli olarak spor yapanların günde 12-15 bardak su tüketmesi gerekli.



