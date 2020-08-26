HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yırtıcı kuş gösterisinde seyircilerin arasına inen akbaba 5 aylık bebek ile anneannesini hastanelik etti

Yırtıcı kuş gösterisinde seyircilerin arasına inen akbaba 5 aylık bebek ile anneannesini hastanelik etti

26.08.2020 08:40 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kasabasındaki kuş parkında gösteri yapan bir akbaba, belirlenen direk yerine, seyircilerin arasına inerek, bir kadın izleyici ile kucağındaki 5 aylık torununu hastanelik etti.

Yırtıcı kuş gösterisinde seyircilerin arasına inen akbaba 5 aylık bebek ile anneannesini hastanelik etti

Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kasabasındaki kuş parkında gösteri yapan bir akbaba, belirlenen direk yerine, seyircilerin arasına inerek, bir kadın izleyici ile kucağındaki 5 aylık torununu hastanelik etti.

Olay, Lahey yakınlarındaki kasabada bulunan Aviafauna adlı kuş parkında meydana geldi. Parkta uzun süreden beri gösteri yapan 8 yaşındaki kızıl akbaba, her zamanki uçuş rotasının aksine, bu kez yanlış iniş yaptı.

Yırtıcı kuş, seyircilerin bulunduğu bölümün arka tarafındaki direk yerine, izleyicilerin arasına indi. Akbaba, omzuna konduğu bir kadın ile kucağında tuttuğu 5 aylık torununa saldırdı.

Yaklaşık 9 kilo ağırlığındaki yırtıcı kuş, 5 aylık kız bebeği yüzünden, anneannesini de kafasından gagaladı. Kanlar içinde kalan anneanne ve torunu, parktaki görevliler tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan bebek ile anneannenin durumunun iyi olduğu bildirildi

Aviafauna adlı parkın sözcüsü Pamela Stolze, rüzgar nedeniyle akbabanın dikkatinin dağılmış olabileceğini belirterek, kuşun insanlara saldırma huyunun bulunmadığını savundu.

Sözcü, Omroep West kanalına yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle yırtıcı kuşa artık gösteri yaptırılmadığını belirtti.

Park sözcüsü, ölü hayvanlarla beslenen kızıl akbabanın yıllardır gösteri yaptığını ve daha önce böyle bir olayım yaşanmadığını vurgulayarak, olayın nedenini araştırdıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da her gün yüzlerce insan ölüyorBrezilya, Hindistan ve Meksika'da her gün yüzlerce insan ölüyor
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs her gün yüzlerce can alıyor
Brezilya, Hindistan ve Meksika'da her gün yüzlerce insan ölüyor
ABD’nin Wisconsin eyaletinde Blake protestoları sırasında olağanüstü hal ilanı
ABD'de tansiyon yeniden zirvede! OHAL ilan edildi
Ruhani: ABD nükleer anlaşmaya dönerse müzakereler olur
'ABD İran'dan özür dilerse...'
Dr. Anthony Fauci’den kritik koronavirüs aşısı açıklaması: Görmek istemediğimiz en önemli olay
Fauci’den kritik aşı açıklaması
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin vurduğu Blake felçli kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.