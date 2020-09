Yiyecek sektöründe devrim: 3D biftek

Peki suni et, gerçeği kadar iyi mi? Şirketin açıklamasına göre gerçek et kadar iyi görünüyor. Şirket, suni etin gerçeği ile aynı tada, dokuya ve görünüme sahip olacağını ve tamamen hayvansal olmayan bir ürün olduğunu vaad ediyor. Business Insider’ı haberine göre içeriğindeki diğer bileşenlerin yanı sıra soya ve bezelye proteinleri, hindistancevizi yağı ve ayçiçek yağı bulunuyor.

Redefine Meat’in web sitesinde yer alan bilgiye göre, et talebini karşılamak için kullanılan bir milyar inek, dünyadaki insan nüfusunun tamamından daha fazla içme suyu tüketiyor. Ayrıca et endüstrisinde kesilen inekler tüm dünyada kullanılan arabalardan daha fazla kirliliğe neden oluyor ve milyarlarca insanı beslemeye yetecek kadar yiyecek tüketiyor.

Son yıllarda suni et endüstrisindeki yükselişle birlikte market raflarında etsiz sosis ve burger gibi ürünler de yer almaya başladı. Şimdi de ilk kez suni biftek üretimi yapılıyor.

Redefine Meat kullandığı teknolojiyi “uygun maliyetli, ölçeklenebilir yeni bir karmaşık matris sunan, tescilli 3D et modelleme, gıda formülasyonları ve gıda baskı teknolojisi” olarak tanımlıyor. Şirket ayrıca, suni et üretiminin, geleneksel et endüstrisine göre %95 daha az çevresel etkiye sahip olduğunu ve daha bütçe dostu olduğunu iddia ediyor.

Yenilikçi fikri hakkında açıklama yapan Ben-Shitrit şirketi ve 3D et üretimi hakkında “Şirketin ilk gününden beri, en değerli gıda ürünlerinden biri ve tüm et endüstrisinin itici gücü olan bifteklere lezzetli ve uygun fiyatlı, aynı zamanda bitki bazlı bir alternatif yaratmak için çalışıyoruz. Kitlesel tüketimi mümkün kılmak için hem kaliteli hem de besin değeri yüksek bir alternatif yaratmanın, gıda endüstrisinde daha önce görülmemiş yenilikte teknolojiler ve üretim süreçleri gerektirdiğini biliyorduk” dedi.

Şirket, ürettiği suni biftekleri bu yıl sonuna kadar İsrail, İsviçre ve Almanya’daki lüks restoranlarda piyasaya sürmüş olmayı umuyor. Ancak suni bifteklerin daha geniş ölçekte satılması biraz zaman alacak.