Yiyecek sektöründe devrim: 3D biftek

Son yıllarda suni et endüstrisindeki yükselişle birlikte market raflarında etsiz sosis ve burger gibi ürünler de yer almaya başladı. Şimdi de ilk kez suni biftek üretimi yapılıyor.

Redefine Meat adlı şirketin CEO’su Eshchar Ben-Shitrit, kırmızı ete olan yüksek talebi karşılamak amacıyla günde 250 kilo biftek üretebilecek yeterli sayıda 3D yazıcıyı oluşturmayı amaçlıyor.

Redefine Meat’in web sitesinde yer alan bilgiye göre, et talebini karşılamak için kullanılan bir milyar inek, dünyadaki insan nüfusunun tamamından daha fazla içme suyu tüketiyor. Ayrıca et endüstrisinde kesilen inekler tüm dünyada kullanılan arabalardan daha fazla kirliliğe neden oluyor ve milyarlarca insanı beslemeye yetecek kadar yiyecek tüketiyor.

Peki suni et, gerçeği kadar iyi mi? Şirketin açıklamasına göre gerçek et kadar iyi görünüyor. Şirket, suni etin gerçeği ile aynı tada, dokuya ve görünüme sahip olacağını ve tamamen hayvansal olmayan bir ürün olduğunu vaad ediyor. Business Insider’ı haberine göre içeriğindeki diğer bileşenlerin yanı sıra soya ve bezelye proteinleri, hindistancevizi yağı ve ayçiçek yağı bulunuyor.