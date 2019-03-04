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YKS başvuruları için son 3 gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular, 6 Mart Çarşamba günü sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'ta sona erecek.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda, "2019-YKS başvuruları, 6 Mart 2019 Çarşamba günü sona eriyor. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 6 Mart saat 23.59'da sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45'te başlayacak.

- Ulaşım kartı ve anahtar serbest

Adaylar sınav binalarına, başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit pirsing ile girebilecek.

Adayların, 2019-YKS ile ilgili detaylı bilgi için ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzu dikkatle okumaları gerekiyor.

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