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YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve YKS sözel alanda aldığı yüksek puanla Türkiye'de ilk bin öğrenci arasına giren Orhancan Ayhan (18), tercih ekranında yapılan bir tuş hatası nedeniyle üniversiteye yerleşemediğini öne sürdü. Ayhan, ODTÜ tarih bölümüne girmeyi istediğini belirterek, durumuna çözüm bulunmasını istedi.

YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi

Tire Kutsan Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, YKS'ye girdi ve sözel alanda 464.84 puan ile Türkiye'de ilk bine girmeyi başardı. Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümü'ne girmeyi isteyen Orhancan Ayhan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılan tercih formunun, kendisi adına rehber öğretmeni tarafından doldurulduğunu söyleyen Ayhan, formun doldurulduğunu ancak gönderme işlemi sırasında ‘enter’ tuşuna basılmadığını iddia ederek istediği üniversiteye yerleşemediğini belirtti.

Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun düzeltilmesi için yardım bekliyor. (DHA)

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