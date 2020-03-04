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YKS geç başvuru günü ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

YKS tercih dönemi sona erdi. Ancak son anda fikir değiştirenler, hala YKS’ye girme arzusunda olanların bir şansı daha var. YKS geç başvuru dönemi ile adaylar üniversite sınavına başvurabilirler. Peki YKS geç başvuru ne zaman yapılabilir ve sınav ücreti nedir?

YKS geç başvuru günü ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde YKS başvuru dönemi sona erdi. Ortaöğretimi bu sene bitirecek olan veya daha önce bitirmiş olup üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını yaptılar. Ancak bir nedenden ötürü başvuru dönemini kaçıranlar, sınava girme yönünde fikrini değişrenler için ÖSYM geç başvuru fırsatı tanıyor. Peki geç başvuru ne zaman yapılabilir, işte detaylar...

YKS 2020 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre üniversite sınavına girmek isteyenler 18-19 Mart tarihlerinde geç başvuru yapabilirler. Ancak geç başvuru yapanlar normalden daha fazla sınav ücreti ödemek durumunda kalıyor ve hatırlatalım. Ayrıca bu ödemenin ÖSYM’nin sitesi üzerinden yapılması şart, yani geç başvuru ücretini bankadan yatıramıyorsunuz.

GEÇ BAŞVURUDA SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Geç başvuru ücreti normal başvuru döneminde ödenenden fazladır ve her bir sınav için 105 TL’dir. Ayrıca geç başvuru ücreti bankalara değil direkt olarak ÖSYM’nin sitesi üzerinden yatırılıyor. Adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatıracaklar.

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yks geç başvuru

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