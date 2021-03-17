YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS'ye geç başvuru yapacak adayların, sınav başına %50 arttırımlı ücret ödemeleri gerekiyor. YKS sınavlarının her birinin normal ücreti 2021 yılı için 90 Türk Lirası. Geç başvuru yapan adaylar, sınav başına 135 Türk Lirası ödeyecek.

YKS'ye geç başvuru yapma tarihi 17 Mart 2021 00.01 ile 18 Mart 2021 23.59 arası. Bu süre sonrasında yapılmak istenen YKS başvuruları alınmayacak.

YKS ücretleri bankadan ödenmiyor. Başvuru ücretini yatırmak için ÖSYM'nin internet sayfasına girerek e - İŞLEMLER kısmına geçmek ve "ÖDEMELER" alanından kredi ya da banka kartı kullanarak ücretleri yatırmak gerekiyor.

Üniversiteye girmek isteyen ve zamanında başvuru yapamayan milyonlarca kişi, YKS geç başvuru tarihini bekliyordu. Normal başvuru tarihinde mücbir sebeplerden ötürü başvuru yapamayan adaylar, normal sınav ücretinine, normal sınav ücretinin %50'sini daha ekleyerek geç başvuru ücretini ödeyecek ve böylece YKS geç başvuru süreci tamamlanacak. Geç başvurularının ücretleri ÖSYM'nin sayfasında yer alan e - İŞLEMLER kısmından ödenecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenleniyor. 2021 - YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran 2021, 2. oturum olan AYT ile 3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek.

YKS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.

