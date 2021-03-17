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YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

17.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

2021 yılı YKS başvuruları 4 Şubat 2021'de başlayıp 2 Mart 2021'de sona erdi. ÖSYM, YKS başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı tanıyor. 17 - 18 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan geç başvurular bugün başladı. YKS'ye girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yaptıktan sonra YKS geç başvuru ücretlerini ÖSYM'nin sitesinden yatıracaklar.

Üniversiteye girmek isteyen ve zamanında başvuru yapamayan milyonlarca kişi, YKS geç başvuru tarihini bekliyordu. Normal başvuru tarihinde mücbir sebeplerden ötürü başvuru yapamayan adaylar, normal sınav ücretinine, normal sınav ücretinin %50'sini daha ekleyerek geç başvuru ücretini ödeyecek ve böylece YKS geç başvuru süreci tamamlanacak. Geç başvurularının ücretleri ÖSYM'nin sayfasında yer alan e - İŞLEMLER kısmından ödenecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YKS ücretleri bankadan ödenmiyor. Başvuru ücretini yatırmak için ÖSYM'nin internet sayfasına girerek e - İŞLEMLER kısmına geçmek ve "ÖDEMELER" alanından kredi ya da banka kartı kullanarak ücretleri yatırmak gerekiyor.

YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS'ye geç başvuru yapma tarihi 17 Mart 2021 00.01 ile 18 Mart 2021 23.59 arası. Bu süre sonrasında yapılmak istenen YKS başvuruları alınmayacak.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'ye geç başvuru yapacak adayların, sınav başına %50 arttırımlı ücret ödemeleri gerekiyor. YKS sınavlarının her birinin normal ücreti 2021 yılı için 90 Türk Lirası. Geç başvuru yapan adaylar, sınav başına 135 Türk Lirası ödeyecek.

YKS geç başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılır? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenleniyor. 2021 - YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran 2021, 2. oturum olan AYT ile 3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek.

YKS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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