HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 17-18 Haziran 2023 otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? YKS için geri sayım!

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 17-18 Haziran 2023 otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? YKS için geri sayım!

16.06.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı hayalini kurdukları üniversite için sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Birçok kişi otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran 2023 otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 17-18 Haziran 2023 otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? YKS için geri sayım!

YKS günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya dair açıklama yapıldı. Duyuru 17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrenci ve sınav görevlilerini yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi "2023 YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS günü otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray'da son durum...

yks1

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek."

yks3

YKS GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İETT sayfasında yer alan açıklama ise şu şekilde:

"17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir.

yls2

Ek sefer uygulaması yapılan hatlar ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz."

yks4

17-18 HAZİRAN'DA METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

YKS'ye ilişkin yapılan açıklamaya göre vapur, metro, metrobüs ve İETT otobüsleri ile ulaşım ücretsiz olacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YKS KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 8 Mayıs 2020 tarih ve 533 sayılı karar dolayısıyla, YKS'ye katılacak öğrenciler; EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz faydalanacak.

Aynı uygulama veli ve görevli öğretmenler için de geçerli.

S3

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

yks

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Cezası belli olduMİT operasyonuyla yakalanmıştı! Cezası belli oldu
Cüneyt Özdemir ilk kez açıkladı! "O akşam linç korkumdan söylememiştim"Cüneyt Özdemir ilk kez açıkladı! "O akşam linç korkumdan söylememiştim"
MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktırMHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır
Anahtar Kelimeler:
metrobüs metro

En Çok Okunan Haberler

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!

Tanju Özcan'dan Abdüllatif Şener için çok sert sözler!

Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.