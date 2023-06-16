YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 17-18 Haziran 2023 otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? YKS için geri sayım!

YKS günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) konuya dair açıklama yapıldı. Duyuru 17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrenci ve sınav görevlilerini yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi "2023 YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS günü otobüsler, metro, metrobüs, vapur, Marmaray'da son durum...

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek."

YKS GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI?

İETT sayfasında yer alan açıklama ise şu şekilde:

"17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir.

Ek sefer uygulaması yapılan hatlar ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz."

17-18 HAZİRAN'DA METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

YKS'ye ilişkin yapılan açıklamaya göre vapur, metro, metrobüs ve İETT otobüsleri ile ulaşım ücretsiz olacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YKS KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu 8 Mayıs 2020 tarih ve 533 sayılı karar dolayısıyla, YKS'ye katılacak öğrenciler; EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz faydalanacak.

Aynı uygulama veli ve görevli öğretmenler için de geçerli.

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.